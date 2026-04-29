Lui Rooney nu i-a venit să creadă ce a spus Kane după PSG – Bayern 5-4: „Dacă ar fi cu adevărat sincer…”

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.
Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.
Kane lăudă apărările
Harry Kane a deschis scorul la Paris, după ce a transformat un penalty.
„Chiar dacă s-au marcat nouă goluri, am văzut și faze defensive extraordinare. Ai pe teren cei mai buni jucători din lume. Cei mai buni atacanți, cei mai buni fundați. Normal că uneori atacanții își impun calitatea. Dacă te uiți apoi la fundașii centrali care ajung să joace la mijloc, în atac sau în benzi împotriva extremelor, merită toată aprecierea. E foarte greu. Eu cred că au fost remarcabili” a spus Harry Kane după partidă, pentru Amazon Prime.
Rooney i-a dat replica lui Kane
Declarația lui Harry Kane a fost întâmpinată cu stupoare de Wayne Rooney, cel pe care Kane l-a depășit în 2023 în ceea ce privește numărul de goluri marcate în istoria naționalei Angliei.
„Poate spune asta și pentru că sunt colegii lui de echipă. Încearcă să le dea încredere pentru săptămâna viitoare. Adevărul e că apărarea, la ambele echipe, a fost foarte slabă. Dacă e sincer (nr. asta ar fi spus)” a spus Rooney, cel care a analizat meciul pentru Amazon Prime.
Fostul atacant al naționalei Angliei crede că un motiv pentru calitatea scăzută a jocului defensiv este lipsa liderilor de pe teren: „Nu mai auzi fundașii comunicând între ei. Îl auzeai pe Jamie Carragher țipând la colegii lui de la Liverpool FC. Mă enerva atunci, dar îi făcea pe fundașii laterali să revină la timp. Acum nu mai există acel nivel de comunicare. Și e o consecință a felului în care se antrenează echipele” spune Rooney.
I-a luat în colimator și pe cei doi antrenori: „Luis Enrique este un antrenor de top, așa că atunci când ai avantaj de 5-2, cred că ar fi trebuit să spună «închidem jocul și ne apărăm compact». Dar ei au continuat să atace, iar echipa lui Vincent Kompany are o mentalitate foarte ofensivă. Am văzut faze de apărare imature, ceea ce e surprinzător” a încheiat Rooney.
