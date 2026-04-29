Lui Rooney nu i-a venit să creadă ce a spus Kane după PSG – Bayern 5-4: „Dacă ar fi cu adevărat sincer…”

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 11:15

Lui Rooney nu i-a venit să creadă ce a spus Kane după PSG – Bayern 5-4: Dacă ar fi cu adevărat sincer…”

Harry Kane a deschis scorul în PSG - Bayern / Getty Images

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.

Kane lăudă apărările

Harry Kane a deschis scorul la Paris, după ce a transformat un penalty.

„Chiar dacă s-au marcat nouă goluri, am văzut și faze defensive extraordinare. Ai pe teren cei mai buni jucători din lume. Cei mai buni atacanți, cei mai buni fundați. Normal că uneori atacanții își impun calitatea. Dacă te uiți apoi la fundașii centrali care ajung să joace la mijloc, în atac sau în benzi împotriva extremelor, merită toată aprecierea. E foarte greu. Eu cred că au fost remarcabili” a spus Harry Kane după partidă, pentru Amazon Prime.

Rooney i-a dat replica lui Kane

Declarația lui Harry Kane a fost întâmpinată cu stupoare de Wayne Rooney, cel pe care Kane l-a depășit în 2023 în ceea ce privește numărul de goluri marcate în istoria naționalei Angliei.

„Poate spune asta și pentru că sunt colegii lui de echipă. Încearcă să le dea încredere pentru săptămâna viitoare. Adevărul e că apărarea, la ambele echipe, a fost foarte slabă. Dacă e sincer (nr. asta ar fi spus)” a spus Rooney, cel care a analizat meciul pentru Amazon Prime.

Fostul atacant al naționalei Angliei crede că un motiv pentru calitatea scăzută a jocului defensiv este lipsa liderilor de pe teren: „Nu mai auzi fundașii comunicând între ei. Îl auzeai pe Jamie Carragher țipând la colegii lui de la Liverpool FC. Mă enerva atunci, dar îi făcea pe fundașii laterali să revină la timp. Acum nu mai există acel nivel de comunicare. Și e o consecință a felului în care se antrenează echipele” spune Rooney.

I-a luat în colimator și pe cei doi antrenori: „Luis Enrique este un antrenor de top, așa că atunci când ai avantaj de 5-2, cred că ar fi trebuit să spună «închidem jocul și ne apărăm compact». Dar ei au continuat să atace, iar echipa lui Vincent Kompany are o mentalitate foarte ofensivă. Am văzut faze de apărare imature, ceea ce e surprinzător” a încheiat Rooney.

Citește și:
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
Observator
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
12:09

LIVE VIDEORomânia – Olanda se joacă ACUM. Tricolorii debutează la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B
12:05

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea României la Cupa Mondială 1994
11:38

„Cât tupeu!” Faza care nu s-a văzut la TV! Ce i-a făcut un copil de mingi lui Neuer
11:19

“Băi, eu ce fac?” Motivul pentru care Mihai Stoica nici nu a vrut să audă de Marius Şumudică la FCSB: “Gigi Becali ştie asta”
10:44

Brad Stevens a fost desemnat conducătorul sezonului în NBA
10:41

Unde a putut să meargă Pep Guardiola, în timp ce PSG şi Bayern făceau meciului anului în fotbal
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 4 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje 6 Transfer de ultimă oră anunțat de Gigi Becali! Pe cine aduce la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic