Lui Rooney nu i-a venit să creadă ce a spus Kane după PSG – Bayern 5-4: „Dacă ar fi cu adevărat sincer…”

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.

Kane lăudă apărările

Harry Kane a deschis scorul la Paris, după ce a transformat un penalty.

„Chiar dacă s-au marcat nouă goluri, am văzut și faze defensive extraordinare. Ai pe teren cei mai buni jucători din lume. Cei mai buni atacanți, cei mai buni fundați. Normal că uneori atacanții își impun calitatea. Dacă te uiți apoi la fundașii centrali care ajung să joace la mijloc, în atac sau în benzi împotriva extremelor, merită toată aprecierea. E foarte greu. Eu cred că au fost remarcabili” a spus Harry Kane după partidă, pentru Amazon Prime.

Rooney i-a dat replica lui Kane

Declarația lui Harry Kane a fost întâmpinată cu stupoare de Wayne Rooney, cel pe care Kane l-a depășit în 2023 în ceea ce privește numărul de goluri marcate în istoria naționalei Angliei.