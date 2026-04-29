Brad Stevens a fost desemnat conducătorul sezonului în NBA

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 10:44

Brad Stevens / Getty Images

Brad Stevens, managerul general al echipei Boston Celtics, a fost recompensat marţi cu trofeul rezervat celui mai bun conducător al sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează L’Equipe.

Responsabilul lui Celtics intră astfel pentru a doua oară în posesia acestei distincţii, pe care a mai primit-o şi în urmă cu doi ani, când franciza din Boston a devenit campioană a NBA pentru a 18-a oară în istoria sa.

Stevens, în vârstă de 49 de ani, a fost desemnat conducătorul sezonului în urma votului celor 30 de manageri ai francizelor din NBA. El i-a devansat pe Onsi Saleh (Atlanta Hawks) şi pe Trajan Langdon (Detroit Pistons).

Responsabilul lui Boston Celtics este al 12-lea manager din NBA recompensat cu trofeul “Executive of the Year” de două ori în cariera sa.

Deţinătorul recordului este Jerry Colangelo, proprietarul lui Phoenix Suns, cu patru trofee, cucerite în 1976, 1981, 1989 şi 1993.

Anul trecut, distincţia i-a fost atribuită lui Sam Presti, managerul general al echipei Oklahoma City Thunder, campioana NBA.

