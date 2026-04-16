Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Iuliu Mureşan pregăteşte o mutare surpriză

CFR Cluj pregăteşte o mutare interesantă la vârful clubului. După ce Marius Bilaşco a părăsit Ardealul cu destinaţia Rapid, Iuliu Mureşan a găsit deja un înlocuitor pentru poziţia de director sportiv.

Portughezul Ricardo Cadu, fostul căpitan al grupării din Gruia, va ocupa această poziţie din vară la clubul patronat de Neluţu Varga, anunţă Prima Sport.

De numele lui Ricardo Cadu se leagă cele mai importante performanţe reuşite de CFR. Cu el căpitan, ardelenii au cucerit 3 titluri de campion al României, trei Cupe şi două Supercupe. El a evoluat şi în cele mai importante succese reuşite de CFR Cluj, în Champions League, cu Roma sau Manchester United.

Ricardo Cadu nu este străin de meseria de director sportiv şi şi-a luat deja licenţa pentru acest post. El a mai activat ca director sportiv şi la Pacos de Ferreira.