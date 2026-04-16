Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Primele declaraţii: “Nu pot să refuz”

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 15:45

Ricardo Cadu. Sursa: Sport Pictures

UPDATE: Ricardo Cadu a confirmat că din vară se întoarce la CFR Cluj, acolo unde va ocupa postul de director sportiv.

“Am vorbit cu domnul Mureșan, m-a sunat. Vrea să merg la CFR, dar încă nu am semnat. Eu vreau să merg și mai mult ca sigur se va întâmpla. Pentru postul de director sportiv. Nu pot să refuz CFR-ul. Nu am mai fost la Cluj de doi-trei ani, am auzit că s-au mai schimbat lucrurile în oraș”, a spus Ricardo Cadu, pentru digisport.ro.

CFR Cluj pregăteşte o mutare interesantă la vârful clubului. După ce Marius Bilaşco a părăsit Ardealul cu destinaţia Rapid, Iuliu Mureşan a găsit deja un înlocuitor pentru poziţia de director sportiv.

Portughezul Ricardo Cadu, fostul căpitan al grupării din Gruia, va ocupa această poziţie din vară la clubul patronat de Neluţu Varga, anunţă Prima Sport.

De numele lui Ricardo Cadu se leagă cele mai importante performanţe reuşite de CFR. Cu el căpitan, ardelenii au cucerit 3 titluri de campion al României, trei Cupe şi două Supercupe. El a evoluat şi în cele mai importante succese reuşite de CFR Cluj, în Champions League, cu Roma sau Manchester United.

Ricardo Cadu nu este străin de meseria de director sportiv şi şi-a luat deja licenţa pentru acest post. El a mai activat ca director sportiv şi la Pacos de Ferreira.

