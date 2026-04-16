Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Primele declaraţii: “Nu pot să refuz”

UPDATE: Ricardo Cadu a confirmat că din vară se întoarce la CFR Cluj, acolo unde va ocupa postul de director sportiv.

“Am vorbit cu domnul Mureșan, m-a sunat. Vrea să merg la CFR, dar încă nu am semnat. Eu vreau să merg și mai mult ca sigur se va întâmpla. Pentru postul de director sportiv. Nu pot să refuz CFR-ul. Nu am mai fost la Cluj de doi-trei ani, am auzit că s-au mai schimbat lucrurile în oraș”, a spus Ricardo Cadu, pentru digisport.ro.

(Ştirea iniţială)

CFR Cluj pregăteşte o mutare interesantă la vârful clubului. După ce Marius Bilaşco a părăsit Ardealul cu destinaţia Rapid, Iuliu Mureşan a găsit deja un înlocuitor pentru poziţia de director sportiv.