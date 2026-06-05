Cine e jucătorul de 150 de milioane de € dorit de Perez la Real Madrid? Presa din Spania a făcut “lista scurtă”

Florentino Perez a făcut joi seara un anunț extrem de important și a declarat că marți va face cea mai mare ofertă de transfer din istoria lui Real Madrid pentru un jucător de top. La scurt timp după, cele mai importante publicații din Spania au încercat să intuiască cine este fotablistul pe care președintele clubului de pe Bernabeu vrea să îl aducă pe 150 de milioane de euro.

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Perioada de campanie pentru postul de președinte de la Real Madrid este în toi, iar Florentino Perez și Enrique Riquelme încearcă din răsputeri să își convingă votanții să fie aleși. Dacă mai tânărul om de afaceri a promis că îl va aduce pe Erling Haaland în tricoul “blanco”, aspect dezmințit de Manchester City, cel ce a fost mult timp conducător al clubului de pe Bernabeu a spus că va face cea mai mare ofertă de transfer din istoria clubului, una de 150 de milioane de euro.

Cine poate fi jucătorul pe care Perez vrea să îl aducă la Real? Concluziile spaniolilor după indiciile oferite

După vestea dată de Perez, jurnaliștii de la Mundo Deportivo au realizat o listă scurtă cu jucătorii care ar putea reprezenta opțiuni de transfer pentru Real Madrid, bazându-se pe indiciile oferite de președintele clubului: Nu e un jucător din Premier League, e mijlocaș sau atacant și nu e vorba despre Erling Haaland, Michael Olise sau Jeremy Doku.

Jamal Musiala (23 de ani) – Primul nominalizat de către cotidianul “de casă” al Barcelonei. Un jucător versatil care indiferent de planurile noului antrenor, va trebui cel mai probabil să se bată pe post cu Jude Bellingham. Vitinha (26 de ani) – Probabil mutarea de vis așteptată de fanii de pe Bernabeu. Cu toate acestea, portughezul spunea în luna martie că “ar fi prostesc” să plece de la PSG. Joao Neves (21 de ani) – Colegul lui Vitinha de la PSG și “vioara a doua” de la mijlocul lui Luis Enrique. Totuși, este mai tânăr și este un fotbalist pe placul lui Jose Mourinho, cel ce va fi antrenorul Realului dacă Florentino Perez devine președinte. Desire Doue (21 de ani) – O variantă surprinzătoare luată în calcul de jurnaliștii spanioli, ținând cont că tânăra extremă de la PSG nu a fost asociată așa de des cu o mutare pe Bernabeu. Julian Alvarez (26 de ani) – Un transfer care ar fi cu siguranță considerat o “bombă”. Dacă Perez ar reuși să îl aducă pe atacantul argentinian, i l-ar “sufla de sub nas” Barcelonei.

Dacă cei de la Mundo Deportivo merg pe acești cinci jucători, cotidianul “de casă” al lui Real Madrid, Marca, are în vedere doar două nume: Joao Neves și Vitinha.