Risto Radunovic, gata să-și ia cetățenia română! Anunțul titularului de la FCSB: „Mă simt bine aici!” - Antena Sport

Risto Radunovic a declarat că își dorește să obțină cetățenia română. Fundașul muntenegrean al celor de la FCSB a transmis că se simte bine în România, astfel că va depune anul viitor actele pentru a deveni cetățean român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Risto Radunovic este titular de bază la FCSB. Acesta a oferit declarații de la un eveniment susținut de unul dintre sponsorii principali ai campioanei.

Risto Radunovic, gata să-și ia cetățenia română

Risto Radunovic a oferit declarații și despre parcursul echipei sale. Acesta a subliniat că pe FCSB o așteaptă o perioadă încărcată, cu meciuri din trei în trei zile, însă este încrezător că roș-albaștrii o vor depăși cu bine.

„Încă nu știu (n.r. – dacă își va lua cetățenia română), e posibil ca la anul să depun actele pentru cetățenie, poate rezolv și asta. E posibil să rămân în România, mă simt bine, ăsta e cel mai important lucru.

Ne așteaptă o lună foarte încărcată, sunt foarte multe meciuri și sper să le câștigăm pe toate. Sunt foarte mulțumit de 2024 pe plan sportiv și personal. A fost un an foarte bun, am câștigat campionatul, am făcut o figură frumoasă în Europa. Nu știm care sunt limitele noastre, dar cu atât mai bine, vrem să progresăm cât mai mult.