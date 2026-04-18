S-au dat “cărțile pe față”. Conducerea CFR-ului a spus ce întâmplă cu viitorul lui Daniel Pancu

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 8:34

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că a discutat alături de Daniel Pancu despre subiectul care se tot vehiculează, și anume plecarea sa din sezonul viitor. Oficialul din Gruia nu crede că fostul selecționer de tineret îi va părăsi pe ardeleni și mai mult decât atât, a mărturisit că inclusiv tehnicianul i-a oferit această garanție.

CFR Cluj a obținut o victorie extrem de importantă la jumătatea play-off-ului, câștigând în deplasare la FC Argeș cu scorul de 1-0, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 5 din faza a doua a campionatului. Golul decisiv a fost marcat de Adrian Păun, intrat în repriza a doua în locul lui Damjan Djokovic.

Iuliu Mureșan, convins că Daniel Pancu nu pleacă de la CFR

După meci, Daniel Pancu a venit la declarații și a fost întrebat ce părere are despr zvonurile care îl asociază cu un post la Rapid din sezonul viitor, în cazul în care Costel Gâlcă va pleca. Antrenorul de 48 de ani nu a vrut să comenteze, însă un oficial al clubului a dat “cărțile pe față” până la urmă.

Iuliu Mureșan a dezvăluit că a avut o discuție cu Pancu și că prelungirea contractului său alături de club se va produce în proporție de “două milioane la sută”. Momentan, înțelegerea dintre cele două tabere este valabilă strict până în vară.

Eu nu cred acest lucru (n.r. că pleacă Pancu la Rapid). Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el. S-a exprimat că două milioane la sută rămâne la CFR. Contractul se prelungește automat (n.r. în anumite condiții), dar se poate discuta și de sumă.

Se negociază, e un antrenor foarte bun. Ne-am ajutat reciproc, e primul club unde antrenează la acest nivel. Nimeni nu i-a dat nicio șansă. Eu l-am susținut pe Pancu în toate deciziile. Sunt de acord cu ce decizii a luat. Așa mai sunt deciziile în fotbal.

Au plecat deja cei care făceau probleme. Cei care au fost așa au plecat toți. Am colaborat. Și patronul a fost de acord“, a spus președintele din Gruia, potrivit digisport.ro.

Ajuns în Gruia când echipa se afla mai aproape de retrogradare decât de play-off, Pancu a reușit o performanță fabuloasă la CFR, legând 11 victorii la rând în campionat din etapa a 20-a până în ultima din sezonul regulat. După victoria cu FC Argeș, CFR e acum pe poziția a treia în play-off până la meciul Rapidului cu Universitatea Craiova.

