S-au dat “cărțile pe față”. Conducerea CFR-ului a spus ce întâmplă cu viitorul lui Daniel Pancu

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că a discutat alături de Daniel Pancu despre subiectul care se tot vehiculează, și anume plecarea sa din sezonul viitor. Oficialul din Gruia nu crede că fostul selecționer de tineret îi va părăsi pe ardeleni și mai mult decât atât, a mărturisit că inclusiv tehnicianul i-a oferit această garanție.

CFR Cluj a obținut o victorie extrem de importantă la jumătatea play-off-ului, câștigând în deplasare la FC Argeș cu scorul de 1-0, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 5 din faza a doua a campionatului. Golul decisiv a fost marcat de Adrian Păun, intrat în repriza a doua în locul lui Damjan Djokovic.

Iuliu Mureșan, convins că Daniel Pancu nu pleacă de la CFR

După meci, Daniel Pancu a venit la declarații și a fost întrebat ce părere are despr zvonurile care îl asociază cu un post la Rapid din sezonul viitor, în cazul în care Costel Gâlcă va pleca. Antrenorul de 48 de ani nu a vrut să comenteze, însă un oficial al clubului a dat “cărțile pe față” până la urmă.

Iuliu Mureșan a dezvăluit că a avut o discuție cu Pancu și că prelungirea contractului său alături de club se va produce în proporție de “două milioane la sută”. Momentan, înțelegerea dintre cele două tabere este valabilă strict până în vară.

“Eu nu cred acest lucru (n.r. că pleacă Pancu la Rapid). Am vorbit cu Pancu și mă înțeleg foarte bine cu el. S-a exprimat că două milioane la sută rămâne la CFR. Contractul se prelungește automat (n.r. în anumite condiții), dar se poate discuta și de sumă.