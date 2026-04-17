FC Argeș – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene

FC Argeș și CFR Cluj se întâlnesc vineri seara într-un duel echilibrat din play-off-ul Ligii 1, miza fiind cele trei puncte care pot aduce oricare dintre cele două formații pe locul 3, care trimite la barajul pentru Conference League. Ardelenii vor căuta cu siguranță revanșa în fața piteștenilor, ținând cont că au pierdut ambele partide din sezonul regulat contra echipei lui Bogdan Andone.

Partida dintre FC Argeș și CFR Cluj va avea loc astăzi de la ora 20:30.

Gazdele din acest meci, FC Argeș, au început extrem de bine play-off-ul cu o victorie contra liderului de atunci, Universitatea Craiova, însă ulterior au mai adunat doar două puncte din trei etape. Pentru piteșteni a urmat un eșec cu “U” Cluj și două egaluri cu Dinamo și Rapid.

De cealaltă parte, CFR Cluj a adunat cu un punct mai puțin decât rivala sa de vineri seara. Ardelenii au învins-o pe Rapid, au făcut egal cu Dinamo și au suferit două eșecuri, cu “U” Cluj și Universitatea Craiova.

În sezonul regulat, FC Argeș a câștigat ambele meciuri, duelul din tur fiind decis de Sierra și de Sadriu, iar cel din retur de reușitele lui Matos, Borta și Bettaieb. La partida de la Mioveni, Bogdan Andone nu îi va avea însă la dispoziție pe Claudiu Micovschi și pe Sadriu, primul fiind în pericol să rateze tot restul sezonului.