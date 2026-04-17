Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 în fața lui FC Argeș după un gol pe final al lui Păun, iar Daniel Pancu speră în continuare la titlu în Liga 1.

Pancu a vorbit și despre noi plecări de la echipă, asta după ce CFR Cluj i-a reziliat contractul lui Slimani săptămâna aceasta.

Pancu anunță noi plecări

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, s-a bucurat după victoria de la Pitești, pe care a numit-o cea mai importantă din sezon.

„Astăzi împotriva unui adversar bun, echipă foarte bună, am obţinut trei puncte mari, uriaşe, care ne mai dau posibilitatea să mai sperăm la un miracol. E o victorie obţinută în condiţii speciale. Procesul ăsta de aerisire de la CFR Cluj continuă, auziţi în fiecare săptămână. Vorbim despre caractere, unitate, atmosferă. Data viitor când voi avea ocazie să am 11 victorii voi lua măsuri. Nu am avut cum să iau măsuri acum. Sunt interpretări, știu, dar s-au mai reziliat contracte, se vor mai rezilia. Aici suntem pe un drum, vedem care va finalitatea acestui drum.

Avem un tonus bun după o victorie minunată, ne pregătim, trebuie să-i bată cineva (nr. pe U Cluj), noi am fost ultimii care au reușit. Dacă nu reușeam să câștigăm azi, nu mai aveam nicio speranță. Poate și eu sunt mai exigent decât ar trebui să fiu, avem șanse și cu acest lot” a spus Daniel Pancu la flash interviu.