S-au încins spiritele în Universitatea Craiova - FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan - Antena Sport

A fost nevoie de mai puţin de jumătate de oră să se scurgă din partida Universitatea Craiova – FC Botoşani pentru ca spiritele să se încingă pe Ion Oblemenco. În minutul 28 al duelului din Bănie, un duel dintre Ştefan Baiaram şi Michael Pavlovic i-a scos din sărite pe olteni.
Baiaram şi Pavlovic s-au luptat pentru balon, iar în urma duelului umăr la umăr, jucătorul Universităţii Craiova a avut câştig de cauză, în timp ce Pavlovic a căzut. Imediat, Marcel Bîrsan a fluierat fault pentru Botoşani, lucru care i-a enervat pe olteni.
Baiaram şi Coelho, enervaţi de deciziile lui Bîrsan în Universitatea Craiova – FC Botoşani
Deranjat de decizia centralului, Baiaram nu şi-a putut ascunde nemulţumirea, iar atacantul a văzut şi cartonaşul galben în urma acestei faze, în ciuda faptului că a încercat să îi explice centralului că a fost vorba doar despre un duel umăr la umăr.
În urma acestei faze, Baiaram nu a fost singurul avertizat din tabăra oltenilor. Extrem de nemulţumit de această decizie, Filipe Coelho a cerut şi el explicaţii. După un schimb de replici cu Marcel Bîrsan, portughezul a încasat şi el un cartonaş galben.
Nici Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, nu a scăpat de Marcel Bîrsan. Grozavu a fost şi el avertizat de central din cauza protestelor încă din minutul 5 al partidei.
- U CRAIOVA (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu (cpt.) – Nsimba, Baiaram
Rezerve: L. Popescu, S. Lung – Mogoș, Fălcușan, T. Băluță, Al. Crețu, Fl. Ștefan, Teles, Al Hamlawi, Băsceanu, Etim, D. I. Muntean
Absenți: Rădulescu (accidentat), Badelj (incert)
Antrenor: Filipe Coelho
- FC BOTOȘANI (4-2-3-1): Anestis – Pavlovic, Diaw, Miron (cpt.), Creț – Petro, Aldair – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Bodișteanu
Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Țigănașu, Papa, M. Fernandez, Bordeianu, A.M. Dumitru, A.D. Dumitru, Kovtaliuk, Enzo Lopez, Dumiter
Antrenor: Leo Grozavu
