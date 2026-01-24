S-au încins spiritele în Universitatea Craiova - FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan - Antena Sport

A fost nevoie de mai puţin de jumătate de oră să se scurgă din partida Universitatea Craiova – FC Botoşani pentru ca spiritele să se încingă pe Ion Oblemenco. În minutul 28 al duelului din Bănie, un duel dintre Ştefan Baiaram şi Michael Pavlovic i-a scos din sărite pe olteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram şi Pavlovic s-au luptat pentru balon, iar în urma duelului umăr la umăr, jucătorul Universităţii Craiova a avut câştig de cauză, în timp ce Pavlovic a căzut. Imediat, Marcel Bîrsan a fluierat fault pentru Botoşani, lucru care i-a enervat pe olteni.

Baiaram şi Coelho, enervaţi de deciziile lui Bîrsan în Universitatea Craiova – FC Botoşani

Deranjat de decizia centralului, Baiaram nu şi-a putut ascunde nemulţumirea, iar atacantul a văzut şi cartonaşul galben în urma acestei faze, în ciuda faptului că a încercat să îi explice centralului că a fost vorba doar despre un duel umăr la umăr.

În urma acestei faze, Baiaram nu a fost singurul avertizat din tabăra oltenilor. Extrem de nemulţumit de această decizie, Filipe Coelho a cerut şi el explicaţii. După un schimb de replici cu Marcel Bîrsan, portughezul a încasat şi el un cartonaş galben.

Nici Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, nu a scăpat de Marcel Bîrsan. Grozavu a fost şi el avertizat de central din cauza protestelor încă din minutul 5 al partidei.