S-au încins spiritele la UTA - Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final - Antena Sport

UTA – Rapid București a fost meciul care a închis etapa cu numărul 23 din Liga 1, iar partida a fost una intens disputată, ambele formații având nevoie de cele trei puncte.

Presiunea a atins cote alarmante după fluierul final, când jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit, mărul discordiei fiind cel mai probabil arbitrajul.

Hakim Abdallah, potolit cu greu la finalul meciului

Rapid a luat toate cele trei puncte din disputa cu UTA, reușita decisivă aparținându-i lui Leo Bolgado. Finalul de meci a fost unul în care arădenii au forțat egalarea, dar care a adus și o eliminare în tabăra gazdelor.

„Elevii” lui Adrian Mihalcea au cerut lovitură de la 11 metri în prelungiri, la o fază similară cu cea la care Rapid a primit penalty în prima repriză, iar decizia luată de Sebastian Colțescu a adus nemulțumire în tabăra „Bătrânei Doamne”.

După fluierul final, spiritele s-au încins, iar Hakim Abdallah și Cătălin Vulturar au avut ceva de împărțit. Atacantul arădenilor a fost stăpânit cu greu de coechipierii săi, frustrarea fiind mare în rândul gazdelor.