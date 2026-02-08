Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR - Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR – Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro

Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR – Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 13:31

Comentarii
Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR – Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro

Cadru de la meciul CFR - U Cluj / SPORT PICTURES

Derby-ul dintre CFR Cluj și ”U” a fost unul spectaculos, dar și „încins”. Dacă pe terenul jucătorii au dat totul pentru a întreține atmosfera, în tribune a fost treaba suporterilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii oaspeților au făcut un adevărat show pirotehnic, dar au vrut să și pătrundă pe teren, moment în care jandarmeria a fost nevoită să intervină. Sancțiunile aplicate sunt uriașe.

Amenzi consistente după incidentele de la CFR – ”U”

Reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca au anunţat, duminică, ce măsuri au fost luate după incidentele petrecute la meciul de fotbal din CFR Cluj şi Universitatea Cluj.
„La finalul partidei de fotbal dintre echipele  F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.
Ei au precizat că au întocmit patru acte de sesizare a organelor penale, trei dintre acestea pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi una pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.
Totodată, jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei. „Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. 
De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii, potrivit news.ro.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
15:23
CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club”
15:10
VIDEOARGINT pentru Bernadette Szocs la Europe Top 16 Cup, după 0-3 în finala cu Sabine Winter
15:01
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK
14:41
Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați
14:35
FotoReacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
14:15
Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 6 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”