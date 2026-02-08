Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR - Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro - Antena Sport

Derby-ul dintre CFR Cluj și ”U” a fost unul spectaculos, dar și „încins”. Dacă pe terenul jucătorii au dat totul pentru a întreține atmosfera, în tribune a fost treaba suporterilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii oaspeților au făcut un adevărat show pirotehnic, dar au vrut să și pătrundă pe teren, moment în care jandarmeria a fost nevoită să intervină. Sancțiunile aplicate sunt uriașe.

Amenzi consistente după incidentele de la CFR – ”U”

Reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca au anunţat, duminică, ce măsuri au fost luate după incidentele petrecute la meciul de fotbal din CFR Cluj şi Universitatea Cluj.