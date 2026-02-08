Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR - Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro - Antena Sport

Derby-ul dintre CFR Cluj și ”U” a fost unul spectaculos, dar și „încins”. Dacă pe terenul jucătorii au dat totul pentru a întreține atmosfera, în tribune a fost treaba suporterilor.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Fanii oaspeților au făcut un adevărat show pirotehnic, dar au vrut să și pătrundă pe teren, moment în care jandarmeria a fost nevoită să intervină. Sancțiunile aplicate sunt uriașe.
Amenzi consistente după incidentele de la CFR – ”U”
Reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca au anunţat, duminică, ce măsuri au fost luate după incidentele petrecute la meciul de fotbal din CFR Cluj şi Universitatea Cluj.
„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.
Ei au precizat că au întocmit patru acte de sesizare a organelor penale, trei dintre acestea pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi una pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.
Totodată, jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei. „Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.
De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii, potrivit news.ro.
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club”
- Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați
- Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat
- Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid
- “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi