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Dinamo, bună de plată! Suma importantă pe care bucureştenii trebuie să o achite

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 13:31

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Dinamo, bună de plată! Suma importantă pe care bucureştenii trebuie să o achite

Andrei Nicolescu, dezvăluiri importante despre situaţia financiară de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a făcut dezvăluiri importante despre viitorul echipei bucureştene, amintind totodată că există o datorie pe care formaţia alb-roşie o are.

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Problemele financiare ale lui Dinamo au dispărut în urma investiţiilor făcute de cei de la Renovatio, care s-au alăturat clubului în urmă cu 3 ani, după promovarea în Liga 1.

Andrei Nicolescu a dezvăluit cum este calculat bugetul de transferuri al lui Dinamo şi suma restantă care trebuie plătită

Totuşi, ca orice formaţie modernă, transferurile făcute de Dinamo sunt cu plăţi eşalonate, care se fac în mai multe tranşe, iar acum trupa condusă de Andrei Nicolescu trebuie să achite aproximativ 1,2 milioane de euro în urma afacerilor din trecut, anunţă chiar preşedintele grupării. Acum, pentru noua stagiune, echipa preluată de Nuno Campos o să aibă la dispoziţie tot atât pentru campania actuală de mercato.

„Dinamo a făcut anul trecut transferuri pe care nu le-a plătit încă în totalitate. Mai are de plătit cam 1,2 milioane de euro şi probabil că va mai un buget cam tot de atât pentru transferuri”, a spus Andrei Nicolescu la Primasport.

  • Acţionarii de la Renovaţio au investit peste 15 milioane de euro din momentul în care s-au implicat financiar la Dinamo.

Cum poate Dinamo să-şi mărească bugetul de transferuri

Obiectivul echipei pentru sezonul viitor va fi locurile 1-3, sub comanda lui Nuno Campos, iar portughezul care a fost adus în locul lui Zeljko Kopic nu are un buget impresionant de transferuri. Cu toate acestea, investiţiile pot creşte în cazul în care formaţia alb-roşie o să vândă din jucătorii care au impresionat.

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Doi dintre aceştia, care au propuneri, sunt Alexandru Musi şi Cătălin Cîrjan, însă momentan sunt discuţii şi nimic concret. Decarul lui Dinamo are o clauză de reziliere clară, de 5 milioane de euro, în timp ce fotbalistul adus de la FCSB ar putea să aducă şi el în conturile clubului câteva milioane de euro bune.

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