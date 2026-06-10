Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo și-a luat “adio” de la Florentin Petre: “Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor”

Dinamo și-a luat “adio” de la Florentin Petre: “Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor”

Andrei Nicolae Publicat: 10 iunie 2026, 13:44

Comentarii
Dinamo și-a luat adio de la Florentin Petre: Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor

Florentin Petre, după un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florentin Petre, antrenorul secund al FC Dinamo, şi-a încheiat colaborarea contractuală cu gruparea bucureşteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo menţionează însă, într-un mesaj postat pe Facebook, că “există oameni pentru care porţile unui club nu se închid niciodată şi există cluburi care nu încetează niciodată să fie acasă“.

Comunicatul emis de Dinamo

Pentru generaţii întregi de dinamovişti, Florentin Petre nu este un fost jucător, un antrenor secund sau un nume din istoria clubului. Este una dintre feţele prin care au învăţat să recunoască Dinamo: copil al clubului, multiplu campion al României în tricoul nostru, câştigător al Cupei României, participant la turnee finale cu echipa naţională şi unul dintre cei mai respectaţi căpitani din istoria modernă a lui Dinamo, Florentin şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în jurul acestui club.

În ultimii doi ani, dincolo de antrenamente, tactici şi şedinţe tehnice, a fost una dintre punţile nevăzute care au ţinut lucrurile împreună. Legătura dintre un vestiar nou şi memoria unui club vechi. Omul care putea explica, dintr-o privire sau dintr-o propoziţie, lucruri pe care alţii le-ar fi explicat în zece discursuri.

Astăzi se încheie o colaborare contractuală. Atât. În rest, poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor, precizează FC Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Drumurile fotbalului îl vor duce, probabil, prin alte vestiare, alte proiecte şi alte provocări. Aşa este firesc. Dar sunt oameni despre care nu poţi spune cu adevărat că pleacă de la Dinamo, pentru simplul motiv că au devenit de mult parte din ţesătura lui afectivă.

Florentin s-a mai întors la Dinamo şi, dacă viaţa şi fotbalul vor hotărî asta, se va mai întoarce.

Pentru că există oameni pentru care porţile unui club nu se închid niciodată şi există cluburi care nu încetează niciodată să fie acasă. Florentin Petre este Dinamo!”, conchide gruparea bucureşteană.

O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să creascăO ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Reclamă

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Observator
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Cel mai necunoscut fotbalist de la Cupa Mondială a ajuns viral: cum a adunat 5,5 milioane de urmăritori în câteva zile
Fanatik.ro
Povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Cel mai necunoscut fotbalist de la Cupa Mondială a ajuns viral: cum a adunat 5,5 milioane de urmăritori în câteva zile
14:26

AC Milan a bătut palma cu înlocuitorul lui Max Allegri
13:59

Jose Mourinho și-a luat rămas-bun de la Benfica: “Plec cu convingerea asta”. Real Madrid, următoarea destinație
13:49

FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri
13:33

Mexic – Africa de Sud (LIVE VIDEO, Joi, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
13:31

Dinamo, bună de plată! Suma importantă pe care bucureştenii trebuie să o achite
13:16

Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: “Voi face istorie”
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan