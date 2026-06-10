Dinamo și-a luat “adio” de la Florentin Petre: “Poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor”

Florentin Petre, antrenorul secund al FC Dinamo, şi-a încheiat colaborarea contractuală cu gruparea bucureşteană.

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Dinamo menţionează însă, într-un mesaj postat pe Facebook, că “există oameni pentru care porţile unui club nu se închid niciodată şi există cluburi care nu încetează niciodată să fie acasă“.

Comunicatul emis de Dinamo

“Pentru generaţii întregi de dinamovişti, Florentin Petre nu este un fost jucător, un antrenor secund sau un nume din istoria clubului. Este una dintre feţele prin care au învăţat să recunoască Dinamo: copil al clubului, multiplu campion al României în tricoul nostru, câştigător al Cupei României, participant la turnee finale cu echipa naţională şi unul dintre cei mai respectaţi căpitani din istoria modernă a lui Dinamo, Florentin şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în jurul acestui club.

În ultimii doi ani, dincolo de antrenamente, tactici şi şedinţe tehnice, a fost una dintre punţile nevăzute care au ţinut lucrurile împreună. Legătura dintre un vestiar nou şi memoria unui club vechi. Omul care putea explica, dintr-o privire sau dintr-o propoziţie, lucruri pe care alţii le-ar fi explicat în zece discursuri.

Astăzi se încheie o colaborare contractuală. Atât. În rest, poveştile de felul acesta nu funcţionează după regulile contractelor, precizează FC Dinamo.