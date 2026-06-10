Echipa de Champions League insistă pentru transferul lui Darius Olaru

Gigi Becali a anunţat că e dispus să-l lase să plece pe Darius Olaru şi chiar face o reducere de preţ pentru mijlocaşul care a fost luat în urmă cu mai mulţi ani de la Gaz Metan, pentru a-l răsplăti pentru evoluţiile avute.

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De serviciile mijlocaşului s-au interesat mai multe cluburi din străinătate, iar ultima grupare care îl vrea pe jucătorul de la FCSB a jucat în ultima ediţie de Champions League.

Fosta campioană a Belgiei, gata să facă o nouă ofertă pentru Darius Olaru

Royale Union Saint-Gilloise a luat campionatul în Belgia în urmă cu un an şi a ajuns astfel în grupa principală din Champions League. Acum, ultima stagiune a terminat pe locul 2 şi caută să se întărească, iar aceştia au pus ochii pe Darius Olaru, de la FCSB.

După ce au făcut o primă propunere de 2,3 milioane de euro, se pare că urmează să aibă o altă ofertă, mai bună, pentru formaţia bucureşteană. “Va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român”, anunţă jurnaliştii din Belgia.

“Olaru ar fi un jucător foarte bun pentru Union Saint-Gilloise. E un pasator extraordinar, care are un șut puternic și e capabil să joace la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept”, au notat jurnaliştii belgieni.