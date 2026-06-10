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Echipa de Champions League insistă pentru transferul lui Darius Olaru

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 15:42

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Echipa de Champions League insistă pentru transferul lui Darius Olaru

Darius Olaru ar putea pleca la o echipă de Champions League. Foto: Sport Pictures

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Gigi Becali a anunţat că e dispus să-l lase să plece pe Darius Olaru şi chiar face o reducere de preţ pentru mijlocaşul care a fost luat în urmă cu mai mulţi ani de la Gaz Metan, pentru a-l răsplăti pentru evoluţiile avute.

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De serviciile mijlocaşului s-au interesat mai multe cluburi din străinătate, iar ultima grupare care îl vrea pe jucătorul de la FCSB a jucat în ultima ediţie de Champions League.

Fosta campioană a Belgiei, gata să facă o nouă ofertă pentru Darius Olaru

Royale Union Saint-Gilloise a luat campionatul în Belgia în urmă cu un an şi a ajuns astfel în grupa principală din Champions League. Acum, ultima stagiune a terminat pe locul 2 şi caută să se întărească, iar aceştia au pus ochii pe Darius Olaru, de la FCSB.

După ce au făcut o primă propunere de 2,3 milioane de euro, se pare că urmează să aibă o altă ofertă, mai bună, pentru formaţia bucureşteană. “Va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român”, anunţă jurnaliştii din Belgia.

“Olaru ar fi un jucător foarte bun pentru Union Saint-Gilloise. E un pasator extraordinar, care are un șut puternic și e capabil să joace la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept”, au notat jurnaliştii belgieni.

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Ce a spus Gigi Becali despre Darius Olaru

Gigi Becali a recunoscut că este gata să-l lase pe Olaru să plece, iar acum după ce i-a stabilit iniţial un preţ de 5 milioane de euro, omul de afaceri e gata să accepte aproape de două ori mai puţin.

”E posibil Olaru să plece. Am avut ofertă de 3 milioane din Arabia, dar nu am vrut, am cerut 4. El a venit cu ofertă din Olanda, de 2,3 milioane. I-am zis ‘uite, că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu trei milioane și să dea banii și în rate’. Stadiul e că așteaptă răspunsul din Olanda. Primul meci mi se pare că jucăm cu ei în amicale, cu echipa asta”, a spus Gigi Becali.

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