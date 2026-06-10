Atacantul care a evoluat în La Liga şi Serie A, dorit de FCSB!

Gigi Becali a anunţat că a găsit atacant pentru FCSB, iar acum numele jucătorului a fost dezvăluit în presă. Acesta ar urma să vină liber de contract după ce a marcat 10 goluri în 31 de meciuri în ultimul sezon.
Shon Weissman este alesul grupării bucureştene, un fotbalist din Israel care are un CV interesant, evoluând în trecut inclusiv în Spania, în La Liga, dar şi în Italia, în Serie A.
Shon Weismann, atacantul pe care FCSB îl vrea
Jucătorul din Israel a fost în ultima stagiune în Austria, la FC Blau-Weiss Linz, iar acum se află la final de contract cu echipa şi îşi caută un angajament nou. Interesul pentru semnătura sa este din partea mai multor grupări. Pe lângă FCSB, pe Weismann îl mai vor Beitar Ierusalim, din ţara natală, dar şi Wolfsberger, din prima ligă austriacă, scriu cei de la Ynet.
De-a lungul carierei, atacantul a bifat mai multe formaţii din campionate de top. El a fost în Spania, la Granada şi Real Valladolid, dar şi în Italia, la Salernitana. Cel mai bun sezon l-a avut la Wolfsberger, unde în sezonul 2019-2020 a marcat de 37 de ori în 40 de meciuri, reuşind şi 8 pase decisive.
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Gigi Becali a anunţat că a fost impresionat de Shon Weismann
Omul de afaceri a vorbit despre modul în care a aflat despre “atacantul din Israel” şi a anunţat că-l vrea la FCSB.
„Astăzi (n.r. marți), de exemplu, mi-au arătat un alt atacant, care e mai interesant, adică, știi? Eu când am auzit că e și neamul care-mi place mie și-l iubesc cel mai mult… , adică este evreu. Iubesc poporul ăsta foarte mult. Este din neamul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob. Este israelian, da.
Eu de aia l-am luat pe Arad, pentru că era israelian. Și am zis că vreau din nepoții lui Avram. Atacant israelian, da. O să vedem. Dar șase transferuri vor fi sigur! Plus doi, pe lângă cei șase. Sau poate șapte, cu ei doi, cinci plus doi, să vedem”, a spus Gigi Becali recent.
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