Schimbare radicală la FCSB! Decizia anunţată de Gigi Becali: "Băi, MM, ia vezi" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o schimbare radicală la FCSB, în ceea ce priveşte modul în care se vor face, de acum, transferurile la echipă.
Becali a mărturisit că, până acum, nu a luat deloc în calcul parametrii sportivi atunci când a adus jucători la FCSB. Acest lucru se va schimba.
Gigi Becali schimbă modul în care va transfera jucători la FCSB: “Aşa ar trebui să fac şi eu”
“Ai văzut ce a zis Pep Guardiola, că nu mai ştie ce să facă? La fotbal îl vezi pe Politic cum joacă, îţi place de el şi îl cumperi. Fac şi eu cum ştiu.
Ei măsoară în parametri, eu nu mă uit. Dar aşa ar trebui să fac şi eu: «Băi, MM, ia vezi! Câte dueluri a câştigat ăla? Altfel, nu îl mai iei»”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB e în pericol să rateze play-off-ul în acest sezon. Vineri seară, U Cluj s-a calificat matematic în play-off, după ce a învins-o cu 4-0 pe Oţelul. Becali spera la măcar un egal, în condiţiile în care, în ultima etapă, FCSB joacă, acasă, cu U Cluj. Având în vedere că U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off, singurele echipe pe care FCSB le mai poate scoate din primele 6 sunt CFR Cluj şi FC Argeş.
Cu două etape înaintea finalului sezonului regular, CFR Cluj are 4 puncte peste FCSB, iar FC Argeş are 3 puncte peste campioană. CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 20:00, cu Farul, în deplasare. FC Argeş joacă duminică, de la ora 18:00, cu Dinamo, în timp ce FCSB joacă tot duminică, de la ora 21:00, în deplasare, cu UTA. FCSB riscă să fie în afara play-off-ului la ora jocului cu UTA, dacă CFR o învinge pe Farul, iar FC Argeş o învinge pe Dinamo. În ultima etapă, CFR joacă cu Dinamo, în timp ce FC Argeş o întâlneşte, acasă, pe Unirea Slobozia.
