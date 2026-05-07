Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea după titlul cucerit în Serie A

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 10:14

Cristi Chivu / Profimedia

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit deja titlul în Serie A, dar nerazzurrii mai pot obţine un trofeu. Miercuri, 13 mai, Inter va juca în finala Coppa Italia contra lui Lazio, pe Olimpico din Roma.

Înaintea acestui meci extrem de important, jucătorii şi staff-ul lui Inter vor avea parte de un moment inedit. Nerazzurrii vor merge la Vatican pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea.

Cristi Chivu se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Întâlnirea este programată pe 9 mai, în ziua meciului de campionat pe care Inter îl va disputat tot împotriva lui Lazio, pe Olimpico. Dimineaţă, de la ora 11, întreaga echipă, alături de Cristi Chivu şi staff-ul său, dar şi întreaga conducere, în frunte cu preşedintele Marotta, vor fi primiţi de Papa Leon al XIV-lea.

“Sâmbătă, 9 mai, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea vor fi primiți de Sfântul Părinte la Vatican. Un moment special pentru Inter, Campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul împotriva echipei Lazio, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Întâlnirea este programată sâmbătă, 9 mai, la ora 11:00: vizita la Sfântul Părinte va deschide ziua în care Inter va intra pe teren împotriva formației Lazio, pe stadionul Olimpico, la ora 19:00″, se arată în comunicatul lui Inter.

