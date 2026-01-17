Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că echipa va avea alți doi mijlocași centrali, în următoarea perioadă.

Concret, Mihai Stoica a transmis că la mijlocul terenului vor urma să fie titulari Mihai Lixandru, cel care a jucat pe postul de fundaș central cu FC Argeș, și Ofri Arad, jucător așteptat să semneze cu FCSB în următoarele zile.

Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului: Mihai Lixandru și Ofri Arad, așteptați să fie titulari

Mihai Stoica a dat astfel de înțeles că Ofri Arad va fi titular fără dubii la FCSB, el urmând să-i ia locul lui Adrian Șut, jucător vândut de campioană la Al Ain, în această iarnă. Oficialul roș-albaștrilor a subliniat că echipa a încheiat meciul cu FC Argeș cu Florin Tănase și Darius Olaru la mijlocul terenului.

„Mie mi s-a spus tot timpul: bă, greșit, FCSB trebuie să aibă decari, să aibă… ei, uite ce am avut. Am terminat meciul cu Tănase și Olaru mijlocași centrali, cu Octavian Popescu mai sus, și noi nu am ajuns la poartă. Eu văd altfel fotbalul. Poate că greșesc eu, dar poate nu greșesc, pentru că rezultatele din spate îmi dau dreptate.

Când vom fi, probabil, cu Lixandru și Ofri Arad, vom fi altceva. Probabil. Asta să vedem. Ne trebuie. E un jucător care vine să se acomodeze. Să vedem”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.