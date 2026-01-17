Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” - Antena Sport

Închide meniul
Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva"

Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva"

Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva”

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 17:26

Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: Vom fi altceva”

Jucătorii de la FCSB, la finalul meciului cu FC Argeș/ Sport Pictures

Mihai Stoica a anunțat schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că echipa va avea alți doi mijlocași centrali, în următoarea perioadă. 

 Concret, Mihai Stoica a transmis că la mijlocul terenului vor urma să fie titulari Mihai Lixandru, cel care a jucat pe postul de fundaș central cu FC Argeș, și Ofri Arad, jucător așteptat să semneze cu FCSB în următoarele zile. 

 Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului: Mihai Lixandru și Ofri Arad, așteptați să fie titulari

 Mihai Stoica a dat astfel de înțeles că Ofri Arad va fi titular fără dubii la FCSB, el urmând să-i ia locul lui Adrian Șut, jucător vândut de campioană la Al Ain, în această iarnă. Oficialul roș-albaștrilor a subliniat că echipa a încheiat meciul cu FC Argeș cu Florin Tănase și Darius Olaru la mijlocul terenului. 

 „Mie mi s-a spus tot timpul: bă, greșit, FCSB trebuie să aibă decari, să aibă… ei, uite ce am avut. Am terminat meciul cu Tănase și Olaru mijlocași centrali, cu Octavian Popescu mai sus, și noi nu am ajuns la poartă. Eu văd altfel fotbalul. Poate că greșesc eu, dar poate nu greșesc, pentru că rezultatele din spate îmi dau dreptate.  

 Când vom fi, probabil, cu Lixandru și Ofri Arad, vom fi altceva. Probabil. Asta să vedem. Ne trebuie. E un jucător care vine să se acomodeze. Să vedem”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

De asemenea, referitor la duelul pierdut cu FC Argeș, Mihai Stoica a declarat că schimbările lui Mihai Toma și Juri Cisotti, de la pauza meciului, au contat enorm pentru FCSB. MM a transmis că în lipsa celor doi, campioana nu a mai reușit să ajungă la poarta piteștenilor, în repriza secundă. 

 „Schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă. La ce vreme a fost, oamenii chiar au încercat să facă tot ce pot. Terenul nu a arătat foarte rău, însă nu a favorizat o echipă care construia. (…) Cred că schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă. Eu zic că au jucat bine, și Cisotti și Toma. Am ajuns mai ușor la poartă cu ei. Fără ei, nu am mai ajuns”, a mai spus Mihai Stoica.

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
