"Se îngroaşă gluma". Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit o reacţie categorică, după ce FCSB a învins-o la limită pe Csikszereda, scor 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a subliniat că singurul aspect pozitiv pentru FCSB a fost victoria, campioana având nevoie disperată de cele trei puncte în lupta la play-off. Roş-albaştrii au rămas pe locul 11, cu 34 de puncte, fiind la patru puncte de locul şase, ocupat de Botoşani.

Basarab Panduru s-a convins, după FCSB – Csikszereda 1-0

Basarab Panduru a remarcat şi faptul că în repriza secundă, având 1-0, FCSB a prestat un joc modest, singura ocazie notabilă fiind cea a lui Mamadou Thiam, din minutul 60. Fostul internaţional a declarat că victoria este una importantă, în contextul în care rezultatele din această etapă nu au fost unele favorabile pentru campioană.

“În prima repriză ai înțeles câte ceva. Ai avut penalty, gol, bară Miculescu. FCSB a fost aproape de poarta adversă. În repriza a doua, mai nimic. Singura ocazie a avut-o Thiam. Terenul a fost cum a fost, nu se vede mai nimic.

Singurul lucru bun e că FCSB câștigă. Aveau mare nevoie de victoria asta. Și așa se cam îngroașă gluma. Etapa asta nu a fost deloc bună pentru ei. Una peste alta, e bine pentru ei că au câștigat. Pentru fotbal, nici nu știu. Nu a fost ușor de jucat“, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.