"Se îngroaşă gluma". Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda - Antena Sport

“Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 10:42

Jucătorii FCSB-ului, în meciul cu Csikszereda/ Sport Pictures

Basarab Panduru a oferit o reacţie categorică, după ce FCSB a învins-o la limită pe Csikszereda, scor 1-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty.

Basarab Panduru a subliniat că singurul aspect pozitiv pentru FCSB a fost victoria, campioana având nevoie disperată de cele trei puncte în lupta la play-off. Roş-albaştrii au rămas pe locul 11, cu 34 de puncte, fiind la patru puncte de locul şase, ocupat de Botoşani.

Basarab Panduru s-a convins, după FCSB – Csikszereda 1-0

Basarab Panduru a remarcat şi faptul că în repriza secundă, având 1-0, FCSB a prestat un joc modest, singura ocazie notabilă fiind cea a lui Mamadou Thiam, din minutul 60. Fostul internaţional a declarat că victoria este una importantă, în contextul în care rezultatele din această etapă nu au fost unele favorabile pentru campioană.

“În prima repriză ai înțeles câte ceva. Ai avut penalty, gol, bară Miculescu. FCSB a fost aproape de poarta adversă. În repriza a doua, mai nimic. Singura ocazie a avut-o Thiam. Terenul a fost cum a fost, nu se vede mai nimic.

Singurul lucru bun e că FCSB câștigă. Aveau mare nevoie de victoria asta. Și așa se cam îngroașă gluma. Etapa asta nu a fost deloc bună pentru ei. Una peste alta, e bine pentru ei că au câștigat. Pentru fotbal, nici nu știu. Nu a fost ușor de jucat“, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.

În această rundă, CFR Cluj, UTA, U Cluj şi Farul şi-au câştigat partidele, ele fiind în luptă directă cu FCSB pentru un loc de play-off. În etapa intermediară din această săptămână, campioana se va duela pe teren propriu cu Botoşani, formaţie care de asemenea este sub presiune privind clasarea pe unul dintre primele şase locuri.

 

