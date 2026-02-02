Ce salariu ar avea, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu are de fapt Olimpiu Moruţan la Rapid. Mijlocaşul de 26 de ani cotat la 2 milioane de euro câştigă 400.000 de euro pe an, susţine latifundiarul.

Iniţial, a fost vehiculată suma de 480.000 de euro pe an, una oricum peste media din Liga 1. Becali susţine că nu i-ar fi oferit un asemenea salariu la FCSB.

Gigi Becali: “Moruţan câştigă 400.000 de euro pe an la Rapid”

„Lui Moruțan nu am ce să îi reproșez, e băiat bun. Nu pot să spun ce discuții au fost. Nu vreau să spun, să le zic. Moruțan nu are niciun fel de vină, s-a dus acolo unde primește bani.

Oamenii de la Rapid îi dau 400.000 de euro pe an. Dacă ai caracter, îl îndrumi bine pe om. Așa am spus și eu: «Lasă să câștige oamenii bani, care e treaba?»

Singura mea doleanță era să fiu întrebat, atât! Altceva nu doream. Pe cuvânt! Voiam doar să fiu, de principiu, întrebat. Legat de bani, îi spuneam lui Moruțan să meargă la Rapid, ca să câștige bani”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.