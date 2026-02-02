Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: "Să-l naturalizăm, e numărul 1" - Antena Sport

Gigi Becali propune un jucător de la FCSB la echipa naţională a României. Patronul campioanei a declarat că Juri Cisotti (32 de ani) ar merita să fie naturalizat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul italian a marcat golul victoriei FCSB-ului în meciul din etapa a 24-a cu Csikszereda, încheiat cu scorul de 1-0. Cisotti a marcat în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty.

Gigi Becali îl propune la naţională pe Juri Cisotti, după FCSB – Csikszereda 1-0

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti şi a subliniat că introducerea under-ului Matei Popa în poartă, îl ajută pe italian să fie titular indiscutabil la FCSB.

“Dacă nu-l bag în poartă pe Popa, trebuie să-l scot ori pe Cisotii, ori pe David Miculescu. Pe cine scot? Cisotti e bun, e numărul 1, dar și David Miculescu e de echipă mare.

(N.r. Ar merita să fie naturalizat pentru naţională) Să-l naturalizăm, da. Ce, dă ca Thiam sau Bîrligea? El a oprit mingea, a dat-o. E cuminte, își vede de treaba lui, n-a dat la nimereală”, a declarat Gigi Becali, după FCSB – Csikszereda 1-0, conform primasport.ro.