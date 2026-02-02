Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: "Să-l naturalizăm, e numărul 1" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1”

Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 11:16

Comentarii
Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: Să-l naturalizăm, e numărul 1

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Gigi Becali propune un jucător de la FCSB la echipa naţională a României. Patronul campioanei a declarat că Juri Cisotti (32 de ani) ar merita să fie naturalizat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul italian a marcat golul victoriei FCSB-ului în meciul din etapa a 24-a cu Csikszereda, încheiat cu scorul de 1-0. Cisotti a marcat în minutul 38, la opt minute după ce Florin Tănase a ratat un penalty.

Gigi Becali îl propune la naţională pe Juri Cisotti, după FCSB – Csikszereda 1-0

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti şi a subliniat că introducerea under-ului Matei Popa în poartă, îl ajută pe italian să fie titular indiscutabil la FCSB.

“Dacă nu-l bag în poartă pe Popa, trebuie să-l scot ori pe Cisotii, ori pe David Miculescu. Pe cine scot? Cisotti e bun, e numărul 1, dar și David Miculescu e de echipă mare.

(N.r. Ar merita să fie naturalizat pentru naţională) Să-l naturalizăm, da. Ce, dă ca Thiam sau Bîrligea? El a oprit mingea, a dat-o. E cuminte, își vede de treaba lui, n-a dat la nimereală”, a declarat Gigi Becali, după FCSB – Csikszereda 1-0, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Juri Cisotti, sosit la FCSB în iarna anului trecut de la Oţelul, în schimbul sumei de 200.000 de euro, s-a impus rapid în echipa roş-albastră. În acest sezon, italianul a bifat 39 de meciuri pentru campioană, reuşind să marcheze cinci goluri şi să ofere nouă pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
Observator
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
14:25
7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu
14:09
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere”
13:59
“Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
13:24
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: “Va merge în străinătate”
12:48
Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026
12:46
NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 5 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”