Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu

Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 2 februarie 2026, 10:30

Comentarii
Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu

Ferrari, în testele din Barcelona/ Instagram Formula 1

Fiind un ”shakedown”, deci test privat fără accesul presei, datele sunt unele neoficiale. E greu să tragem concluzii clare, căci ne bizuim pe estimări, care pot fi înșelătoare. Echipele își ţin strategia internă — cât combustibil folosesc, ce programe de stint rulează, ce setări au – departe de posibile interpretări. Timpii pe tur nu sunt foarte relevanți, cât timp nu știm mulți factori importanți în ecuația vitezei, cum ar fi cantitatea de combustibil sau mapările motorului. Numai din setări și pneurile folosite se pot obține diferența de timp de câteva secunde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mercedes arată bine

Mai importantă decât viteza, în acest moment, e însă fiabilitatea. Cine a rulat mult, în condiții cât mai diverse, fără probleme. La acest capitol, echipa Mercedes a arătat foarte bine. Antonelli și Russell au parcurs în total aproximativ 500 de tururi, cele mai multe dintre toate echipele. Au realizat timpii cei mai buni în zilele 3 și 4. Nu au avut nici cea mai mică problemă în cele trei zile în care au rulat. George Russell chiar a spus că monopostul W17 a scăpat de marea problemă care a minat predecesoarele: porpoising-ul (vibrațiile verticale). Unii chiar se întreabă dacă nu cumva fac ”sandbagging”, adică dacă nu cumva își subestimează special capacitățile, pentru a reduce așteptările și presiunea.

Ferrari e sus, dar așa e Ferrari înainte de sezon

În cea de-a cincea zi de teste, Ferrari a mers foarte bine, iar Lewis Hamilton a realizat un timp foarte bun, de fapt cel mai bun din toate zilele. Motorul Ferrari pare unul foarte bun și viteza noului monopost pe liniile drepte e una de top.

Cât de relevant este însă timpul lui Hamilton de pe pista din Barcelona? PlanetF1 a publicat un tabel din ultimii zece ani, în care arată că în foarte puține ocazii cine realizează cel mai bun timp în testele dinaintea sezonului câștigă vreun titlu în respectivul sezon. De altfel, Ferrari a înregistrat cel mai rapid timp în teste din cinci dintre ultimele zece sezoane, dar echipa nu a reușit încă să transforme această prestație bună într-un succes în campionat. Trebuie precizat și faptul că testele din Barcelona nu sunt asimilabile testelor clasice presezon (acestea vor avea loc în Bahrain, între 11 și 13 februarie, respectiv 18 și 20 februarie).

Pe de altă parte, în aceste teste private se testează, așa cum spuneam, mai ales fiabilitatea. Or, în afara timpilor buni, Hamilton și Leclerc nu au avut probleme de acest tip. Doar Bearman (Haas) a avut o problemă care ar putea proveni de la motorul Ferrari. În al doilea rând, scuderia a avut posibilitatea de a testa comportamentul noii mașini și aerodinamica activă și pe ploaie, în cea de-a doua zi de teste. Sunt, așadar, premise pentru un an bun pentru cei în roșu.

Reclamă
Reclamă

Red Bull au surprins plăcut

Există, de asemenea, premise pentru o competiție echilibrată. Deși au construit un motor de la zero, Red Bull Ford Powertrains DM01, cei de la Red Bull s-au prezentat foarte bine. Nici cei de la Red Bull Racing, nici cei de la Racing Bulls nu au întâmpinat probleme majore, ceea ce e o mare performanță pentru un motorist la început de drum. McLaren, evident, rămâne o forță în Formula 1, Lando Norris fiind unul dintre puținii piloți care au coborât sub 1’17” pe pista catalană.

Aston e un mister

O mașină așteptată cu interes a fost AMR26, a echipei Aston Martin. Testarea monopostului a fost întârziată, Stroll a parcurs doar patru tururi, iar Alonso 61. AMR26, primul conceput de Adrian Newey, pare un pic prea greu, dar prezintă, așa cum era de așteptat, niște soluții aerodinamice interesante. Echipa și-a concentrat sesiunea mai mult pe verificări de sistem și rulaj minim, nu pe programe agresive de dezvoltare sau timpi comparativi.

O caracteristică previzibilă a noilor mașini este că viteza în viraje a scăzut din cauza forței de apăsare reduse, dar viteza în linie dreaptă a crescut. George Russell a sugerat că, în timpul acestor teste, mașinile au circulat mai repede decât a văzut vreodată pe linia dreaptă principală de la Barcelona.

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
10:11
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7
9:42
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top”
9:27
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”
9:18
VIDEORăzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar”
9:05
Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu
8:59
Ce se întâmplă cu Radu Drăguşin după evoluţia din Tottenham – City 2-2. Anunţul managerului Thomas Frank
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate