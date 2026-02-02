Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Fiind un ”shakedown”, deci test privat fără accesul presei, datele sunt unele neoficiale. E greu să tragem concluzii clare, căci ne bizuim pe estimări, care pot fi înșelătoare. Echipele își ţin strategia internă — cât combustibil folosesc, ce programe de stint rulează, ce setări au – departe de posibile interpretări. Timpii pe tur nu sunt foarte relevanți, cât timp nu știm mulți factori importanți în ecuația vitezei, cum ar fi cantitatea de combustibil sau mapările motorului. Numai din setări și pneurile folosite se pot obține diferența de timp de câteva secunde.

Mercedes arată bine

Mai importantă decât viteza, în acest moment, e însă fiabilitatea. Cine a rulat mult, în condiții cât mai diverse, fără probleme. La acest capitol, echipa Mercedes a arătat foarte bine. Antonelli și Russell au parcurs în total aproximativ 500 de tururi, cele mai multe dintre toate echipele. Au realizat timpii cei mai buni în zilele 3 și 4. Nu au avut nici cea mai mică problemă în cele trei zile în care au rulat. George Russell chiar a spus că monopostul W17 a scăpat de marea problemă care a minat predecesoarele: porpoising-ul (vibrațiile verticale). Unii chiar se întreabă dacă nu cumva fac ”sandbagging”, adică dacă nu cumva își subestimează special capacitățile, pentru a reduce așteptările și presiunea.

Ferrari e sus, dar așa e Ferrari înainte de sezon

În cea de-a cincea zi de teste, Ferrari a mers foarte bine, iar Lewis Hamilton a realizat un timp foarte bun, de fapt cel mai bun din toate zilele. Motorul Ferrari pare unul foarte bun și viteza noului monopost pe liniile drepte e una de top.

Cât de relevant este însă timpul lui Hamilton de pe pista din Barcelona? PlanetF1 a publicat un tabel din ultimii zece ani, în care arată că în foarte puține ocazii cine realizează cel mai bun timp în testele dinaintea sezonului câștigă vreun titlu în respectivul sezon. De altfel, Ferrari a înregistrat cel mai rapid timp în teste din cinci dintre ultimele zece sezoane, dar echipa nu a reușit încă să transforme această prestație bună într-un succes în campionat. Trebuie precizat și faptul că testele din Barcelona nu sunt asimilabile testelor clasice presezon (acestea vor avea loc în Bahrain, între 11 și 13 februarie, respectiv 18 și 20 februarie).

Pe de altă parte, în aceste teste private se testează, așa cum spuneam, mai ales fiabilitatea. Or, în afara timpilor buni, Hamilton și Leclerc nu au avut probleme de acest tip. Doar Bearman (Haas) a avut o problemă care ar putea proveni de la motorul Ferrari. În al doilea rând, scuderia a avut posibilitatea de a testa comportamentul noii mașini și aerodinamica activă și pe ploaie, în cea de-a doua zi de teste. Sunt, așadar, premise pentru un an bun pentru cei în roșu.