Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 16:45

Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract

Unul dintre cei mai buni jucători ai Universităţii Craiova poate pleca liber de contract din vară. Este vorba de Adrian Rus, jucător cu 22 de selecții și un gol în naționala României. El nu a ajuns încă un acord cu clubul oltean în privinţa unui nou cotract.

Adi Rus a venit în 2025 la Craiova, tot liber de contract, după ce înţelegerea cu Pisa a expirat. În momentul în care a venit în Bănie el a semnat pe un an cu clubul oltean.

Fotbalistul a evoluat în 29 de partide pentru olteni, reușind să marcheze 3 goluri. Potrivit Fanatik.ro, Rus a refuzat să semneze în acest moment prima propunere de prelungire făcută de Craiova.

În contextul în care oltenii ar termina pe primul loc, şi ar câştiga campionatul, cu siguranţă Rus ar semna prelungirea contractului, mai ales că Universitatea ar urma să joace din nou în Europa.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
