Sorin Cârţu a anunţat “cel mai tare transfer făcut de Universitatea Craiova în această vară”

Hagi a vrut să vorbească cu mine când a mai fost la Craiova. Am stat de vorbă vreo oră, mi-a explicat ce vrea, mi-a cerut păreri, cum văd eu jucătorii Universității. Am schimbat așa niște păreri pozitive. Să sperăm că merge din ce în ce mai bine, ăsta e drumul”, a spus Cârţu, citat de digisport.ro.

Ro m â nia – Ţara Galilor 2-1

România a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 2-1, selecţionata Ţării Galilor, într-un meci de pregătire, primul acasă de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea tehnică a naţionalei.

Peste 20.000 de fani au venit pe Stadionul Steaua pentru primul meci pe teren propriu al selecţionerului Gică Hagi în noul mandat la naţionala României. Iar tricolorii au controlat prima parte a amicalului cu Ţara Galilor, chiar dacă prima ocazie a aparţinut oaspeţilor, Hindrich intervenind bine la şutul lui Brennan Johnson, în minutul 14. Elevii lui Hagi au replicat prin şuturile lui Tudor Băluţă (min. 22) şi Dragomir (min. 23), pentru ca în minutul 25 Louis Munteanu să plece spre poartă din poziţie regulamentară şi să înscrie la vinclu, însă arbitrul a anulat golul după semnalizarea eronată a tuşierului. Repriza s-a încheiat cu lovitura liberă, trimisă pe lângă poartă de Stanciu.

La pauză Hagi a efectuat cinci modificări, care s-au dovedit de bun augur. Adrian Rus a centrat pentru Borza, a urmat o pasă la Olaru şi acesta a trimis în careu, lui Coman, care a preluat şi a înscris frumos, la colţul lung, deschizând scorul. Oaspeţii au egalat în minutul 64, când Daniel James a centrat peste toată apărarea noastră, iar David Brooks, nemarcat, a trimis în poartă. Târnovanu a scos cu un reflex excelent în minutul 76, la lovitura de cap a lui Koumas. Tricolorii au reacţionat prin ocazia lui Drăguş, din minutul 78, şut la colţul scurt scos de portarul Ward.

Din cornerul rezultat, David Matei a centrat în careu, iar Adrian Rus a înscris cu o lovitură de cap. Era minutul 79 şi atacurile românilor nu s-au oprit, David Matei lovind bara în minutul 84. Ward a intervenit la şutul lui Drăguş din minutul 85 şi la lovitura de cap a lui Rus. Fundaşul Craiovei a scos apoi din faţa porţii goale la şutul lui Koumas, apoi Târnovanu a fost făcut KO de un şut receptat direct în faţă, însă şi-a revenit şi România – Ţara Galilor s-a terminat 2-1, prima victorie a lui Hagi în noul mandat de selecţioner.