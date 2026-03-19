Se retrage la finalul sezonului? Mihai Pintilii a făcut anunțul în legătură cu jucătorul FCSB-ului

FCSB are parte de un sezon modest pe plan intern, după ce a ratat calificarea în play-off și a fost eliminată încă din faza principală a UEFA Europa League.

Mihai Pintilii a vorbit după plecarea de la campioana României și a transmis că un jucător important al roș-albaștrilor s-ar putea retrage definitiv din fotbal la finalul acestui sezon.

Se retrage Vlad Chiricheș din fotbal? Ce spune Mihai Pintilii

Ajuns la vârsta de 36 de ani, Vlad Chiricheș revenise în primul 11 al FCSB-ului sub comanda lui Mirel Rădoi, dar fotbalistul român a rezistat doar 29 de minute în disputa cu Metaloglobus.

Accidentarea suferită de acesta este una destul de complicată, iar șansele ca el să continue și din vară la campioana en-titre sunt destul de mici. Mai mult decât atât, Mihai Pintilii nu exclude ca acesta să se retragă definitiv din fotbal după încheierea sezonului.

„(n.r. – Crezi că se va retrage la finalul sezonului?) Din discuţii, aşa zicea. Poate îşi doreşte să mai joace. Nu ştiu să zic 100%. Dacă se mai accidentează, probabil că se va lăsa. Dacă mai are dorinţă şi plăcere şi corpul îl ajută, poate va mai juca. În România, dar nu cred că va pleca în afara Bucureştiului şi atunci dacă nu mai joacă la FCSB, atunci probabil se va lăsa”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit primasport.ro.