Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona - Antena Sport

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, cu 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona.

Andrei Raţiu, integralist în Girona – Rayo Vallecano 1-3

Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu de Frutos a pasat şi Alvaro Garcia a majorat avantajul oaspeţilor. Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga, din minutul 43, în urma unui fault din postura de ultim apărător, şi Rayo a profitat, Isi Palazon transformând un penalti în minutul 45, gol cu ajutorul căruia madrilenii au condus cu 3-0 la pauză.

În partea secundă oaspeţii nu au mai reuşit să înscrie, iar Joel Roca a redus din diferenţă în minutul 57. A fost singurul gol al reprizei a doua şi Rayo Vallecano s-a impus la Girona, pe Estadi Montilivi, cu 3-1.