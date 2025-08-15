Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona - Antena Sport

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, cu 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.
Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona.
Andrei Raţiu, integralist în Girona – Rayo Vallecano 1-3
Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu de Frutos a pasat şi Alvaro Garcia a majorat avantajul oaspeţilor. Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga, din minutul 43, în urma unui fault din postura de ultim apărător, şi Rayo a profitat, Isi Palazon transformând un penalti în minutul 45, gol cu ajutorul căruia madrilenii au condus cu 3-0 la pauză.
În partea secundă oaspeţii nu au mai reuşit să înscrie, iar Joel Roca a redus din diferenţă în minutul 57. A fost singurul gol al reprizei a doua şi Rayo Vallecano s-a impus la Girona, pe Estadi Montilivi, cu 3-1.
- Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”
- Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
- Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas”
- Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: “Respingem categoric”
- Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului