Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona - Antena Sport

Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona

Home | Fotbal | La Liga

Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona

Publicat: 15 august 2025, 22:45

Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona

Andrei Raţiu în Girona - Rayo Vallecano / Profimedia Images

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, cu 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona.

Andrei Raţiu, integralist în Girona – Rayo Vallecano 1-3

Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu de Frutos a pasat şi Alvaro Garcia a majorat avantajul oaspeţilor. Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga, din minutul 43, în urma unui fault din postura de ultim apărător, şi Rayo a profitat, Isi Palazon transformând un penalti în minutul 45, gol cu ajutorul căruia madrilenii au condus cu 3-0 la pauză.

În partea secundă oaspeţii nu au mai reuşit să înscrie, iar Joel Roca a redus din diferenţă în minutul 57. A fost singurul gol al reprizei a doua şi Rayo Vallecano s-a impus la Girona, pe Estadi Montilivi, cu 3-1.

23:59
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
23:41
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
23:37
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei
23:23
Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko
23:18
VIDEORonnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci
23:13
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”
