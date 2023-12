Adevăratul motiv din spatele refuzului Alex Chipciu de a reveni la FCSB: "E mai important decât toţi banii!" - Antena Sport

Reclamă

„Atunci când jucam la FCSB nu îmi trecea prin cap că o să mai joc în altă parte, în România. Mă gândeam cu soția că am jucat numai în orașe frumoase, am fost privilegiat. Am o poveste de la Praga, prin 2015, am fost în vacanța. Mă gândeam cum ar fi să joc acolo, stadionul e aproape de centru, cu un parc frumos. Cumva și culorile erau la fel. Și am ajuns, nu știu dacă a lucrat și subconștienul. Mă simt bine aici, Clujul a progresat, fetele nu mai vor să plece, nici soția.

Am fost foarte aproape de o revenire în București. Într-o seară am zis că e gata, că mă întorc cu siguranță. Eram prin vacanță și vorbisem cu MM, eram convins că o să mă întorc. Apoi punând în balanță toate lucrurile, familia, școli, grădinițe… eram cam greu, era cam din scurt. Am zis că e mai bine să continui aici. Dar aveam motivația de a te lupta acolo sus. La vârsta mea nu se mai pune problema de bani.

Dar vreau să subliniez că varianta de a rămâne la Cluj nu a fost așa… hai că rămân și eu pe aici. Mă simt bine, nu mă gândeam ca la vârsta asta să mai am energie și entuziasm. Și când am venit la CFR Cluj, exista posibilitatea să mă duc în Turcia, dar nu voiam ca fetele să rămână în țară, iar eu să stau singur pe acolo. Am ales să rămân acasă și, chiar dacă fotbalistic nu a fost chiar cum îmi doream, faptul că m-am câștigat pe mine e mai important decât toți banii și performanța„, a declarat Alex Chipciu la sport.ro.

Chipciu a jucat între 2011 şi 2016 la echipa lui Gigi Becali şi a obţinut performanţe remarcabile. A câştigat trei titluri la rând (2013, 2014, 2015), o Cupă a României, o Supercupă şi două Cupe ale Ligii. De trei ori a devenit campion în România şi cu CFR Cluj.

Alex Chipciu a vorbit despre trecutul „stelist”, după Dinamo – U Cluj 0-1

Chipciu s-a bucurat la maximum de victoria reuşită de U Cluj în deplasarea cu Dinamo şi a vorbit despre trecutul său în tricoul rivalei „câinilor”.

„(Ce gust mai au victoriile cu Dinamo?) Au gust frumos, mi-a plăcut mereu să joc împotriva lui Dinamo. Când eram mic eram stelist înfocat şi era ura asta, dar acum pot să îi şi respect cu maturitatea pe care o am. Mă bucur că am câştigat. Noi ne gândim la noi, într-adevăr suporterii sunt înfrăţiţi. Rivalitatea de la Steaua – Dinamo, sau FCSB – Dinamo e alta… dar pentru noi e o victorie colosală. Probabil nu se gândea nici cel mai optimist suporter să fim acolo în clasament. Cred că era una dintre ultimele şanse pentru ei, terenul de rugby, mă aşteptam să fie un meci foarte greu. Într-adevăr, azi am câştigat cu şansă. Pe terenul ăsta e greu să joci fotbal, asta e clar… fără a căuta scuze. Ideea e să ne propunem încontinuu lucruri cât mai mari. Ne onorează poziţia din clasament, nu ne lăsăm duşi de val să credem că suntem Barcelona„, a declarat Alex Chipciu după succesul cu Dinamo.