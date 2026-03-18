Nota luată pe Ianis Hagi pentru evoluţia din victoria cu 5-0, cu Kocaelispor

Alanyaspor a trecut miercuri după-amiază de Kocaelispor, în etapa cu numărul 27 din Superliga Turciei. Formaţia la care activează şi Ianis Hagi s-au impus cu 5-0.

Titular, Ianis Hagi a fost scos în minutul 68 al meciului, la 3-0 pentru Alaynaspor. Pentru evoluţia lui, Ianis Hagi a primit nota 6,3 din partea site-ului de specialitate FlashScore.

La Alanya a fost integralist și Umit Akdag (22 de ani), stoperul naționalei U21.

În urma acestei victorii Alanyaspor a urcat pe locul 10, cu 31 de puncte. De cealaltă parte, Kocaelispor rămâne pe poziția a 8-a, cu 33 de puncte.