Adrian Mutu l-a dat de gol pe Mirel Rădoi: „Nu știu cât i-ar conveni asta la Craiova”

Adrian Mutu a oferit declarații despre Mirel Rădoi. După ce Gigi Becali a afirmat că noul antrenor de la FCSB nu și-ar dori ca Universitatea Craiova să câștige titlul, „Briliantul” s-a pronunțat și el.

Adrian Mutu este și el de părere că lui Mirel Rădoi „nu i-ar conveni” ca fosta sa echipă să câștige titlul, ținând cont că el o antrenează pe FCSB în play-out.

Adrian Mutu l-a dat de gol pe Mirel Rădoi

„Briliantul” a declarat că lui Rădoi nu i-ar plăcea să-i vadă pe olteni campioni, având în vedere plecarea sa de la echipă, care a „lăsat multe controverse” în urmă.

Totodată, Adrian Mutu a subliniat că o parte din meritele evoluției Universității Craiova din acest sezon i se datorează și lui Mirel Rădoi, antrenorul fiind cel care s-a ocupat de transferuri în vară și a calificat echipa în grupa de Conference League.

„O parte… e și meritul lui Mirel că echipa a stat pe primul loc majoritatea timpului. Ideea e că la Craiova se întâmplă ceva ciudat tot timpul. Vezi cum a început play-off-ul, surpriză mare să piardă cu FC Argeș pe teren propriu. Fără să iei din meritele lui FC Argeș, are un sezon senzațional. Am vorbit și cu Dani Coman și i-am spus că îmi place ce se întâmplă.