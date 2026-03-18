Adrian Mutu, reacție fermă despre Cristi Chivu în presa din Italia: „Nu prea vezi un antrenor așa”

Adrian Mutu a oferit un interviu în Italia și a prefațat duelul dintre Fiorentina și Inter, din etapa a 30-a din Serie A. „Briliantul” a vorbit și despre fostul său coechipier de la națională, Cristi Chivu.
Adrian Mutu speră ca Inter să se încurce în meciul cu Fiorentina, echipă pentru care el a scris istorie. Acesta a subliniat că trupa Viola are nevoie de un succes, ținând cont că se luptă pentru evitarea retrogradării.
Adrian Mutu, reacție fermă despre Cristi Chivu în presa din Italia
Adrian Mutu l-a lăudat în fața italienilor pe Cristi Chivu și a remarcat parcursul său excelent cu Inter, în Serie A. „Briliantul” este de părere că nu mulți antrenori reușesc să preia o formație atât de mare, după ce a antrenat la tineret.
„Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru prietenul meu Chivu. Mi-aș dori să o văd pe Inter având probleme pentru că Fiorentina are nevoie de un rezultat care să confirme victoria cu Cremonese din ultima etapă.
Sincer să fiu, va fi foarte dificil pentru Fiorentina pentru că Inter este o adevărată mașinărie, cea mai puternică echipă din campionat.
Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel. Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo”, a declarat Adrian Mutu, în presa din Italia.
