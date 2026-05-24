Situaţie incredibilă la Hermannstadt. Dorinel Munteanu spune că un titular lipsește la retur pentru că “are nunta”

Echipa FC Hermannstadt a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea FC Voluntari, în prima manşă a barajului pentru promovare/menţinere în Superligă. Sibienii au condus cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a vorbit despre problemele din lot și a anunțat că Tiberiu Căpușă nu va fi în lot pentru returul programat pe 1 iunie, pentru că are programată nunta.

”Am avut meciul în mână la 3-0, dar o nepermisă relaxare a făcut ca Voluntari să echilibreze jocul. Am la dispoziție o săptămână să pregătesc jocul de la Voluntari. Sigur, eu cred că putem să ne atingem obiectivul.

Nu va fi ușor, dar o să facem totul să o scoatem la capăt. De luptat, luptăm de la capăt, dar mă îngrijorează greșelile individuale. Problema e că nu am jucători să-i schimb. O să lipsească și Căpușă, pentru că și-a programat nunta pe data 30 sau pe 31. Avem probleme de efectiv.

Am căzut psihic, pentru că moralul nu a fost destul de bun. Au arătat bine după ce au marcat primul gol. Sunt optimist și vreau să scot ce-i mai bun din această victorie”, a spus Dorinel Munteanu, la Digi Sport.