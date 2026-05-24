Situaţie incredibilă la Hermannstadt. Dorinel Munteanu spune că un titular lipsește la retur pentru că “are nunta”

Echipa FC Hermannstadt a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea FC Voluntari, în prima manşă a barajului pentru promovare/menţinere în Superligă. Sibienii au condus cu 3-0.
Dorinel Munteanu a vorbit despre problemele din lot și a anunțat că Tiberiu Căpușă nu va fi în lot pentru returul programat pe 1 iunie, pentru că are programată nunta.
”Am avut meciul în mână la 3-0, dar o nepermisă relaxare a făcut ca Voluntari să echilibreze jocul. Am la dispoziție o săptămână să pregătesc jocul de la Voluntari. Sigur, eu cred că putem să ne atingem obiectivul.
Nu va fi ușor, dar o să facem totul să o scoatem la capăt. De luptat, luptăm de la capăt, dar mă îngrijorează greșelile individuale. Problema e că nu am jucători să-i schimb. O să lipsească și Căpușă, pentru că și-a programat nunta pe data 30 sau pe 31. Avem probleme de efectiv.
Am căzut psihic, pentru că moralul nu a fost destul de bun. Au arătat bine după ce au marcat primul gol. Sunt optimist și vreau să scot ce-i mai bun din această victorie”, a spus Dorinel Munteanu, la Digi Sport.
Cum s-au marcat golurile
Elevii lui Dorinel Munteanu au deschis scorul în minutul 27 al partidei de pe Municipal, prin Neguţ, care a înscris după o serie de driblinguri în careul advers, După zece minute, Buş nu a putut controla mingea într-o poziţie exelentă, în faţa porţii ilfovenilor, pentru ca pe final de repriză, în minutul 45, Silviu Balaure să majoreze avantajul gazdelor cu un şut de la marginea careului după intervenţia lui Chioveanu la Sergiu Buş. Imediat după pauză, Buş şi-a trecut, în sfârşit, numele pe tabela de marcaj, iar gazdele conduceau cu 3-0 în minutul 48. Faţa meciului s-a schimbat însă în numai trei minute, elevii lui Pîrvu revenind incredibil pe tabelă. Mihai Roman a redus din diferenţă în minutul 53, iar Radu Crişan a înscris şi el în minutul 56, ilfovenii apropiindu-se astfel la un singur gol. După două minute Marko Babic a luftat din marginea careului mic, ratând egalarea. Oaspeţii au încercat să găsească golul egalizator, dar nu au reuşit, iar FC Hermannstadt – FC Voluntari s-a încheiat 3-2.
Returul se joacă luni, 1 iunie, la Voluntari.
- FCSB – FC Botoşani 0-0. Semifinala barajului de calificare în cupele europene
- Radu Drăgușin a evitat retrogradarea cu Tottenham! Toate rezultatele ultimei etape de Premier League
- Florin Pîrvu crede că Voluntari are prima şansă cu Hermannstadt: “Credem până la final”
- FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2. Trupa lui Dorinel Munteanu şi-a făcut viaţa grea!
- Gică Hagi a început treaba la echipa naţională! Mesaj categoric pentru tricolori: “Asta trebuie să vină de la ei”