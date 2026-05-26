Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 11:36

Cristi Borcea a dat scorul corect la barajul Dinamo – FCSB. Cine crede că se califică în Conference League

Cristi Borcea, într-un interviu / AntenaSport

Cristi Borcea, fostul conducător al lui Dinamo, a oferit un pronostic înainte de barajul pe care alb-roșiii urmează să îl dispute contra FCSB-ului pentru un loc în preliminariile de Conference League. Omul de afaceri merge pe mâna echipei sale în derby, însă o avertizează în ceea ce privește lupta pentru ocuparea unui loc în grupa celei de-a treia competiții UEFA.

Dinamo și FCSB urmează să se întâlnească vineri pe Arcul de Triumf în finala barajului pentru cupele europene, după ce roș-albaștrii au trecut de FC Botoșani în semifinală la capătul unui meci spectaculos, încheiat cu scorul de 4-3. Înainte de meci, mai mulți specialiști sau foști oameni implicați în fotbalul românesc au oferit un verdict cu privire la cine se va califica în preliminariile Conference League, iar printre ei s-a numărat și Cristi Borcea.

Pronosticul lui Borcea: Dinamo – FCSB 2-0

Fostul conducător de la Dinamo crede că formația lui Zeljko Kopic va avea câștig de cauză în duelul de pe Arcul de Triumf, iar oamenii care vor face diferența vor fi Alex Musi și căpitanul Cătălin Cîrjan. Cu toate acestea, Borcea e de părere că alb-roșiii mai au nevoie de întăriri dacă vor să ajungă în grupa XXL de Conference League.

Eu cred că vom merge în Europa. Pronostic la Dinamo – FCSB? 2-0 pentru noi. Dar ca să ajungem în grupe… Acolo e altceva. Trebuie să nu mai plece nimeni vara asta de la echipă și să mai aducem și alți 5 jucători de mare valoare. Asta e realitatea.

Cred că Musi și Cîrjan pot face diferența. Și Pușcaș, mi-aș dori foarte mult să joace, e genul de fotbalist ce poate diferența“, a spus fostul conducător al alb-roșiilor, potrivit gsp.ro.

Dinamo a participat ultima oară în cupele europene în sezonul 2017/18, atunci când a fost eliminată de Athletic Bilbao în turul 3 preliminar Europa League. În ceea ce privește participarea într-o grupă europeană, alb-roșiii nu au mai bifat o astfel de prezență din 2009.

