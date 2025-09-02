Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: "O alegere bună" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: “O alegere bună”

Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: “O alegere bună”

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 18:42

Comentarii
Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: O alegere bună

Hepta

Sorin Cârțu a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Președintele de onoare de la echipa din Bănie a dat verdictul despre fundașul de 29 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus a semnat cu echipa lui Mirel Rădoi după despărțirea de Pisa. Acesta a ajuns gratis la Universitatea Craiova.

Ce a spus Sorin Cârțu după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova

În opinia lui Sorin Cârțu, Adrian Rus este un jucător de calitate. Acesta a explicat că fundașul o poate ajuta pe Universitatea Craiova, având în vedere că acesta a mai lucrat cu Mirel Rădoi, la echipa națională.

„Rus a fost în discuții cu noi și când a fost la Sepsi, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu știu de ce nu s-a realizat. E un jucător care a lucrat cu Mirel la echipa națională, îl știe foarte bine. E un jucător cu calitate, mai ales că a jucat și în Serie B. Este o alegere bună și sper să ne ajute.

Nu știu exact cum a fost strategia cu transferul lui, nu eu m-am ocupat. E decizia lui Mirel și a directorului sportiv (n.r. Mario Felgueiras). Tot ce s-a făcut anul ăsta e pe baza unor analize făcute de oamenii de fotbal de la echipă, vorbesc de antrenor și cu directorul sportiv. Lucrurile merg cam cum trebuie să meargă la o echipă de fotbal”, a spus Sorin Cârțu, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns fundașul, cu 22 de prezențe la prima reprezentativă, la echipa lui Mihai Rotaru.

Inițial, au apărut informații conform cărora Gigi Becali l-a dorit pe Rus la FCSB. Acum însă, patronul a explicat că a fost „folosit”, pentru ca jucătorul să încaseze mai mulți bani la Universitatea Craiova.

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit și câți bani va primi fostul fundaș de la Pisa, la Universitatea Craiova.

O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajareO nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
Reclamă

“Știam de ieri (n.r. – luni), d-aia au forțat, ca să mă enerveze! Ca să-l influențeze pe Rotaru.

Am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 la semnătură, 12.000 pe lună îi dădea Rotaru. Știam toate detaliile. O fi ajuns pe la 15.000, probabil, nu știu.

Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. De-aia m-au băgat și pe mine.

Mă gândeam că Mirel Rădoi l-a avut la echipa națională, îi plăcea de el, dar pe mine nu mă interesa Rus. Tot îl lua, cred că îl lua. Ei vorbiseră, negociaseră.

Dar au făcut șiretlicul ăsta ca să forțeze la bani, să ia puțin mai mulți bani”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Observator
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
18:59
Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: “Ca să poată să joace în grupe”
18:35
Lamine Yamal nu ţine cont de nimic după ce a fost criticat în Spania: “Continui pe drumul meu, cu mentalitatea mea”
18:30
EXCLUSIV“Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere!
18:13
FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată
17:30
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie
17:25
Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 3 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 6 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”