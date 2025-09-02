Sorin Cârțu a dat verdictul după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: "O alegere bună" - Antena Sport

Sorin Cârțu a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Președintele de onoare de la echipa din Bănie a dat verdictul despre fundașul de 29 de ani.

Adrian Rus a semnat cu echipa lui Mirel Rădoi după despărțirea de Pisa. Acesta a ajuns gratis la Universitatea Craiova.

Ce a spus Sorin Cârțu după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova

În opinia lui Sorin Cârțu, Adrian Rus este un jucător de calitate. Acesta a explicat că fundașul o poate ajuta pe Universitatea Craiova, având în vedere că acesta a mai lucrat cu Mirel Rădoi, la echipa națională.

„Rus a fost în discuții cu noi și când a fost la Sepsi, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu știu de ce nu s-a realizat. E un jucător care a lucrat cu Mirel la echipa națională, îl știe foarte bine. E un jucător cu calitate, mai ales că a jucat și în Serie B. Este o alegere bună și sper să ne ajute.

Nu știu exact cum a fost strategia cu transferul lui, nu eu m-am ocupat. E decizia lui Mirel și a directorului sportiv (n.r. Mario Felgueiras). Tot ce s-a făcut anul ăsta e pe baza unor analize făcute de oamenii de fotbal de la echipă, vorbesc de antrenor și cu directorul sportiv. Lucrurile merg cam cum trebuie să meargă la o echipă de fotbal”, a spus Sorin Cârțu, la digisport.ro.