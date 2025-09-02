Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: "Ca să mă enerveze!" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!”

2 septembrie 2025, 17:25

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns fundașul, cu 22 de prezențe la prima reprezentativă, la echipa lui Mihai Rotaru.

Inițial, au apărut informații conform cărora Gigi Becali l-a dorit pe Rus la FCSB. Acum însă, patronul a explicat că a fost „folosit”, pentru ca jucătorul să încaseze mai mulți bani la Universitatea Craiova.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit și câți bani va primi fostul fundaș de la Pisa, la Universitatea Craiova.

“Știam de ieri (n.r. – luni), d-aia au forțat, ca să mă enerveze! Ca să-l influențeze pe Rotaru.

Am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 la semnătură, 12.000 pe lună îi dădea Rotaru. Știam toate detaliile. O fi ajuns pe la 15.000, probabil, nu știu.

Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. De-aia m-au băgat și pe mine.

Mă gândeam că Mirel Rădoi l-a avut la echipa națională, îi plăcea de el, dar pe mine nu mă interesa Rus. Tot îl lua, cred că îl lua. Ei vorbiseră, negociaseră.

Dar au făcut șiretlicul ăsta ca să forțeze la bani, să ia puțin mai mulți bani”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului

Gigi Becali a dezvăluit că Jovan Markovic (24 de ani), care a ajuns la Farul, i-a fost propus şi lui de către patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Jovan Markovic, care e cotat la 500.000 de euro, a semnat cu formaţia patronată de Gică Hagi fără ca aceasta să plătească vreun ban în schimbul transferului.

Gigi Becali a susţinut că Mihai Rotaru i-a cerut bani pentru a-l da pe Jovan Markovic la FCSB. Fotbalist cu dublă cetăţenie, română şi sârbă, Jovan Markovic a evoluat în 3 meciuri pentru naţionala mare a României. El a semnat până în vara lui 2028 cu Farul Constanţa.

“Păi pe Markovic, de a jucat aseară la Farul, mi l-a propus și mie (n.r: Mihai Rotaru). Nu știu ce, ‘dom’le, ia-l, ți-l dau cu atâta…’ și la Farul l-a dat gratis. Și pe Ivan (n.r: i l-a propus). Ei vor bani. Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a transmis, recent, că vrea ca FCSB să mai aducă un fundaş central. Patronul campioanei României este nemulţumit de gafele din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. Becali caută un înlocuitor pentru Popescu în echipa de start, Ngezana fiind punct fix în centrul apărării.

