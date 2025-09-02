Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: "Ca să mă enerveze!" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns fundașul, cu 22 de prezențe la prima reprezentativă, la echipa lui Mihai Rotaru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inițial, au apărut informații conform cărora Gigi Becali l-a dorit pe Rus la FCSB. Acum însă, patronul a explicat că a fost „folosit”, pentru ca jucătorul să încaseze mai mulți bani la Universitatea Craiova.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit și câți bani va primi fostul fundaș de la Pisa, la Universitatea Craiova.

“Știam de ieri (n.r. – luni), d-aia au forțat, ca să mă enerveze! Ca să-l influențeze pe Rotaru.

Am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 la semnătură, 12.000 pe lună îi dădea Rotaru. Știam toate detaliile. O fi ajuns pe la 15.000, probabil, nu știu.