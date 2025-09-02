Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: "Ca să mă enerveze!" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns fundașul, cu 22 de prezențe la prima reprezentativă, la echipa lui Mihai Rotaru.
Inițial, au apărut informații conform cărora Gigi Becali l-a dorit pe Rus la FCSB. Acum însă, patronul a explicat că a fost „folosit”, pentru ca jucătorul să încaseze mai mulți bani la Universitatea Craiova.
Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova
Totodată, Gigi Becali a dezvăluit și câți bani va primi fostul fundaș de la Pisa, la Universitatea Craiova.
“Știam de ieri (n.r. – luni), d-aia au forțat, ca să mă enerveze! Ca să-l influențeze pe Rotaru.
Am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 la semnătură, 12.000 pe lună îi dădea Rotaru. Știam toate detaliile. O fi ajuns pe la 15.000, probabil, nu știu.
Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. De-aia m-au băgat și pe mine.
Mă gândeam că Mirel Rădoi l-a avut la echipa națională, îi plăcea de el, dar pe mine nu mă interesa Rus. Tot îl lua, cred că îl lua. Ei vorbiseră, negociaseră.
Dar au făcut șiretlicul ăsta ca să forțeze la bani, să ia puțin mai mulți bani”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.