Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB - Antena Sport

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Liga 1 şi va încheia anul 2025 pe această poziţie, după victoria la scor în faţa nou-promovatei Csikszereda, pe care a învins-o cu 5-0. Oltenii au profitat de înfrângerea suferită de Rapid, care a pierdut duminică seară derby-ul cu FCSB.
În urma succesului de pe teren propriu contra formaţiei din Miercurea Ciuc, Craiova a ajuns la 40 de puncte, în timp ce giuleştenii sunt pe locul 2, cu 39 de puncte. FC Botoşani şi Dinamo sunt şi ele aproape, ambele cu câte 38 de puncte.
Universitatea Craiova, favorită la titlu după ce a revenit pe primul loc
După ultimul meci din Liga 1 al acestui an, specialiştii de la Football Meets Data au făcut toate calculele şi au dat verdictul. Universitatea Craiova este echipa cu cele mai mari şanse de a cuceri titlul, cu 38%, fiind urmată de Rapid, cu 25%.
Dinamo are 11% şanse în acest moment de a câştiga titlul, în timp ce FCSB este foarte aproape, cu 10%, după rezultatele din ultima perioadă. Top 5 este încheiat de FC Botoşani, echipă care a stat mai multe etape pe prima poziţie, dar care are doar 8% şanse în acest moment.
Consolation for 🇷🇴 Univ Craiova after a shocking turn of events last Thursday in 🟢 UECL.
They go to the ❄️ winter break as leaders of 🇷🇴 Superliga with highest chances to win the 🏆!
38% 🇷🇴 Univ Craiova
25% 🇷🇴 Rapid B.
11% 🇷🇴 Dinamo B.
10% 🇷🇴 FCSB
8% 🇷🇴 Botoşani
…
🇷🇴 FCSB’s… pic.twitter.com/DliUbGbncZ
— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 22, 2025
De asemenea, cei de la Football Meets Data au făcut calculele şi pentru clasamentul final. În acest moment, simulările o dau pe Universitatea Craiova campioană, cu 43 de puncte, la 2 puncte în faţa lui Rapid. Clasamnentul făcut de Football Meets Data este continuat de FCSB, cu 39 de puncte, Dinamo cu 38 de puncte, FC Botoşani cu 37 de puncte şi U Cluj cu 36 de puncte.
