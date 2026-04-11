Speranță pentru Mihai Popescu. Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre plecarea lui

FCSB primește vizita formației Oțelul Galați într-un meci programat de la ora 20:00, în etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1.

Înaintea confruntării, antrenorul FCSB, Mirel Rădoi, a abordat subiecte sensibile legate de lot, în special situația fundașului Mihai Popescu, despre care s-a spus că este pe picior de plecare de la FCSB.

Tehnicianul a ținut să transmită un mesaj clar. Și anume: el nu a venit la FCSB ca să dea jucători afară! „Noi am încercat să le transmitem că venirea noastră nu înseamnă automat verdicte clare despre jucători, dacă vor pleca sau vor rămâne. N-am venit să dăm jucători afară”, a declarat Rădoi în cadrul conferinței de presă.

„Orice jucător trebuie să se pună la dispoziția clubului. Vom analiza, vom evalua, dar nu luăm decizii pripite. Important este ca echipa să funcționeze”, a fost mesajul transmis de Rădoi către jucători.

Partida cu Oțelul se anunță una importantă pentru configurația play-out-ului. Bucureștenii vin după un insucces cu FC Botoșani și au nevoie de puncte ca de aer, mai ales că obiectivul echipei este accederea pe un loc care să permită participarea în Conference League.