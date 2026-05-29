Lovitură pentru Gigi Becali: FCSB nu a putut înregistra marca Steaua la EUIPO!

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă

EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) a respins apelul formulat de campioana României pentru a folosi marca verbală „FCSB Steaua”.

Astfel, cererea clubului patronat de Gigi Becali pentru înregistrarea mărcii europene „FCSB Steaua” rămâne respinsă.

Forul din Spania a respins iniţial cererea făcută de FCSB pentru că există „probabilitatea mare de confuzie” cu ACS Steaua Noua Generație, o academie din sectorul 3 al Capitalei, deţinută de Marian Strachinescu.

EUIPO a analizat datele trimise de ACS Steaua Noua Generație, iar în baza acestora a respins cererea formulată de Gigi Becali şi FCSB.

La EUIPO mai există și contestația depusă de Steaua București, însă, având în vedere verdictul din acest caz, dosarul nu se va mai judeca.