Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură pentru Gigi Becali: FCSB nu a putut înregistra marca Steaua la EUIPO!

Lovitură pentru Gigi Becali: FCSB nu a putut înregistra marca Steaua la EUIPO!

Radu Constantin Publicat: 29 mai 2026, 16:42

Comentarii
Lovitură pentru Gigi Becali: FCSB nu a putut înregistra marca Steaua la EUIPO!

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) a respins apelul formulat de campioana României pentru a folosi marca verbală „FCSB Steaua”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, cererea clubului patronat de Gigi Becali pentru înregistrarea mărcii europene „FCSB Steaua” rămâne respinsă.

Forul din Spania a respins iniţial cererea făcută de FCSB pentru că există „probabilitatea mare de confuzie” cu ACS Steaua Noua Generație, o academie din sectorul 3 al Capitalei, deţinută de Marian Strachinescu.

EUIPO a analizat datele trimise de ACS Steaua Noua Generație, iar în baza acestora a respins cererea formulată de Gigi Becali şi FCSB.

La EUIPO mai există și contestația depusă de Steaua București, însă, având în vedere verdictul din acest caz, dosarul nu se va mai judeca.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Observator
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
Fanatik.ro
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
17:35

Meciul de adio pentru Darius Olaru? Un club de Champions League vine să-l urmărească la derby-ul cu Dinamo
17:21

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris
17:17

BREAKING NEWSJose Mourinho a semnat contractul cu Real Madrid! Când va fi prezentat oficial
17:11

Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026
17:03

Răspunsul lui Stefan Pirgic la oferta FCSB
16:57

Sorana Cîrstea, victorie magistrală la Roland Garros! Succes fără game pierdut și calificare în optimi
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total