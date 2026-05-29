Mihai Costea a numit favorita, înainte de Dinamo – FCSB: „Situația se echilibrează puțin”

Dinamo București și FCSB se vor lupta de la ora 20:30 pentru un loc în turul doi preliminar al UEFA Conference League, duelul de pe Arcul de Triumf fiind transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cu câteva ore înaintea confruntării dintre cele două rivale, Mihai Costea a dat verdictul și a transmis cine va bifa obiectivul și va merge în cupele europene.

Mihai Costea, verdict înainte de Dinamo – FCSB

Mihai Costea a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB și știe cum se simte presiunea la echipa patronată de Gigi Becali. Fostul fotbalist a vorbit despre duelul cu Dinamo și a explicat care este marea favorită.

„Toată lumea merge pe Dinamo în momentul de față, dar Steaua rămâne Steaua (n.r. FCSB). Poate să câștige acest meci și să salveze sezonul. Părerea mea este că ar fi avut un avantaj mult mai mare pe Arena Națională, dacă s-ar fi jucat acolo. Așa, situația se echilibrează puțin, dar tot ei sunt favoriți”, a declarat Mihai Costea, potrivit digisport.ro.

