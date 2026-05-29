Home | Tenis | Reacţie extrem de dură la Roland Garros: “E ca şi cum ai juca în Germania nazistă”

Reacţie extrem de dură la Roland Garros: “E ca şi cum ai juca în Germania nazistă”

Dan Roșu Publicat: 29 mai 2026, 15:53

Comentarii
Reacţie extrem de dură la Roland Garros: E ca şi cum ai juca în Germania nazistă

Oleksandra Oliynykova, cu steagul Ucrainei - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Aşa cum se întâmplă de patru ani, tema războiului din Ucraina revine frecvent în conferinţele de presă de la turneul de la Roland Garros. Iar anul acesta, în mod special, jucătoarele ucrainene strălucesc pe terenurile de la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patru dintre ele au ajuns în turul al treilea. Oleksandra Oliynykova o va înfrunta pe rusoaica Diana Shnaider şi se prefigurează momente tensionate, relatează Le Figaro.

Jucătoarea ucraineană nu o agreează deloc pe viitoarea sa adversară. Cu ajutorul unor fotografii, ea a demonstrat că jucătoarea clasată pe locul 25 mondial a participat la începutul anului la un turneu de tenis finanţat de Gazprom, gigantul rus din domeniul gazelor naturale, acuzat că finanţează armata rusă şi strâns legat de Vladimir Putin.

Reacţie extrem de dură la Roland Garros: “E ca şi cum ai juca în Germania nazistă”

„Ceea ce este grav este faptul că meciul va avea loc pentru că Diana Shnaider este o persoană care a participat la un turneu Gazprom. […] Gazprom este o companie care finanţează crime de război. Cred că este acelaşi lucru ca şi cum ai juca în Germania nazistă alături de ofiţeri ai Gestapo-ului într-un turneu organizat de compania care a construit Auschwitz. Pentru mine nu există nicio diferenţă”.

Pentru a sublinia şi mai mult acest lucru, Oliynykova a arătat fotografii pro-ruse la care Diana Schainder a dat „like”. „Toată lumea tace în legătură cu ceea ce a făcut această persoană. E o nebunie. Ea dă „like” la postările de propagandă rusă. Iată nişte capturi de ecran. Aşadar, da, sunt o persoană care suferă.

Reclamă
Reclamă

Casa mea este atacată, este atacată cu banii de la Gazprom. Ei plătesc pentru asta şi pentru dronele care îmi atacă oraşul. Deci, este cu adevărat important să ştim cine loveşte cel mai puternic cu forehand-ul mâine? Sau trebuie să continuăm să ignorăm lucruri de genul acesta aici?”

În primul tur, conaţionala sa, Marta Kostyuk, a declarat cu lacrimi în ochi că a fost unul dintre cele mai grele meciuri din viaţa ei, după ce a aflat că o rachetă rusă a distrus un bloc la doar o sută de metri de casa părinţilor ei.

Rusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din ConstanţaRusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din Constanţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Observator
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei afectați? „Trăim într-o perioadă destul de controversată”
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei afectați? „Trăim într-o perioadă destul de controversată”
16:45

Ultimul „meci” al sezonului! Fanii Rapidului, chemați astăzi pe Giulești la prezentarea lui Daniel Pancu
16:42

Ștefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Antrenorul român vrea să dea o lovitură de proporții
16:42

Lovitură pentru Gigi Becali: FCSB nu a putut înregistra marca Steaua la EUIPO!
16:18

LIVE SCORESorana Cîrstea – Solana Sierra se joacă ACUM. “Sori” luptă pentru un loc în optimile de la Roland Garros
16:15

Mihai Costea a numit favorita, înainte de Dinamo – FCSB: „Situația se echilibrează puțin”
15:38

Iga Swiatek, în optimi la Roland Garros
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total