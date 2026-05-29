“Probleme majore”. Anunţul făcut de Cornel Dinu în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: “Are prima şansă”

Cornel Dinu a prefaţat duelul dintre Dinamo şi FCSB. Barajul pentru Conference League se va disputa azi, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Câştigătoarea partidei va evolua în turul doi preliminar al competiţiei europene.

Cornel Dinu s-a arătat nemulţumit de faptul că Dinamo a fost nevoită să joace un meci de asemenea importanţă pe arena Arcul de Triumf, care are o capacitate de puţin peste 8000 de locuri.

Anunţul făcut de Cornel Dinu în ziua derby-ului Dinamo – FCSB

De asemenea, “Procurorul” a dezvăluit că au fost întâmpinate probleme mari în ceea ce priveşte construcţia arenei din Ştefan cel Mare. Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început în urmă cu câteva luni.

În privinţa meciului, Cornel Dinu a transmis că o eventuală revenire în cupele europene, după nouă ani, ar fi o reuşită majoră pentru Dinamo.

“E plăcut că se păstrează tradiția și rivalitatea dintre cele două echipe, chiar dacă ele nu mai traversează gloria din trecut. Stadionul Arcul de Triumf este depășit de eveniment, din toate punctele de vedere. Dinamo nu are un stadion propriu și problemele sunt unele majore la construirea noii arene, vorbesc aici și despre demolare.