“Probleme majore”. Anunţul făcut de Cornel Dinu în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: “Are prima şansă”

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 14:39

Duel în Dinamo - FCSB/ Sport Pictures

Cornel Dinu a prefaţat duelul dintre Dinamo şi FCSB. Barajul pentru Conference League se va disputa azi, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Câştigătoarea partidei va evolua în turul doi preliminar al competiţiei europene.

Cornel Dinu s-a arătat nemulţumit de faptul că Dinamo a fost nevoită să joace un meci de asemenea importanţă pe arena Arcul de Triumf, care are o capacitate de puţin peste 8000 de locuri.

De asemenea, “Procurorul” a dezvăluit că au fost întâmpinate probleme mari în ceea ce priveşte construcţia arenei din Ştefan cel Mare. Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început în urmă cu câteva luni.

În privinţa meciului, Cornel Dinu a transmis că o eventuală revenire în cupele europene, după nouă ani, ar fi o reuşită majoră pentru Dinamo.

“E plăcut că se păstrează tradiția și rivalitatea dintre cele două echipe, chiar dacă ele nu mai traversează gloria din trecut. Stadionul Arcul de Triumf este depășit de eveniment, din toate punctele de vedere. Dinamo nu are un stadion propriu și problemele sunt unele majore la construirea noii arene, vorbesc aici și despre demolare.

Meciul are un farmec aparte. Dacă luăm în balanță cele două echipe, Dinamo este mai echilibrată, chiar dacă nu există un vârf de atac eficient și nici o formulă de start cu două vârfuri. Joacă 4-2-3-1 destul de puțin agresiv în careul advers.

De cealaltă parte, FCSB ne-a obișnuit cu măsurile luate de la palat și mai puțin cu cele inspirate de la antrenamente și din jocuri. Dinamo are prima șansă, dar asta nu înseamnă că partida nu va fi disputată.

Ar însemna mult pentru Dinamo o calificare în cupele europene, iar pentru FCSB doar o reconfirmare a valorii. Dinamo are prima șansă și mi-aș dori să câștige diseară”, a declarat Cornel Dinu, conform digisport.ro, înainte de Dinamo – FCSB.

