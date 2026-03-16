Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC, după Liverpool – Tottenham 1-1: “Îmi doresc să lupt pentru club”

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 10:55

Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC, după Liverpool – Tottenham 1-1: Îmi doresc să lupt pentru club

Radu Drăguşin, în timpul meciului Liverpool - Tottenham 1-1 - Profimedia Images

Radu Drăguşin (24 de ani) a făcut parte din apărarea improvizată cu care Tottenham a scos un egal, 1-1 pe Anfield Road, cu Liverpool. Suspendatul Van de Ven şi accidentatul Romero nu au fost în lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel că internaţionalul român cotat la 20 de milioane de euro a evoluat alături de Danso, un cuplu în premieră în acest sezon. Drăguşin a vorbit deschis despre duelul cu cormoranii.

Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC

“Niciun punct nu se obține ușor în Premier League, iar asta s-a demonstrat și astăzi. Știam că vom practica un joc mai defensiv aici, pe Anfield și e bine că nu am primit și al doilea gol. Am rămas în meci, l-am gestionat bine, iar punctul obținut este uriaș pentru noi.

Am primit gol devreme, dar nu mai aveam nimic de pierdut. Am muncit din greu, am alergat, am crezut și am fost răsplătiți la final. Astăzi a fost prima dată când am jucat alături de Kevin Danso. Suntem un grup de jucători care dă totul, indiferent dacă jucăm sau nu. Toți vrem să luptăm pentru acest club, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă.

E dificil să schimbi antrenorii în mijlocul sezonului, iar acum avem o abordare diferită. Astăzi am arătat însă un progres pentru că am fost solizi pe faza defensivă, mai ales contra unui Liverpool care are un atac foarte puternic.

Reclamă
Reclamă

De fiecare dată când joc pentru Tottenham îmi doresc să lupt pentru acest club. Au fost câteva săptămâni foarte dificile, însă știm că putem să o scoatem la capăt. Nivelul de încredere a fost destul de scăzut, însă astăzi e mai bine. În sfârșit reușim să obținem ceva după un joc bun”. a spus Drăguşin în cadrul emisiunii Match of the Day.

Revenit după accidentare, Radu Drăguşin a adunat 514 minute în cele 8 meciuri pe care le-a disputat în acest sezon, în Premier League.

Pe de altă parte, Tottenham are o misiune dificilă sub comanda lui Igor Tudor, aceea de a se salva de la retrogradare. După primele 30 de etape disputate, londonezii sunt pe 16, la 30 de puncte, cu unul mai mult decât West Ham, aflată pe ultima poziţie care duce în Championship.

Reclamă
Reclamă
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
