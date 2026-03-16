“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul internaţional a analizat declaraţiile făcute de antrenor, după remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, din prima etapă de play-out.

Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care l-a schimbat pe Darius Olaru. În minutul 63, în locul căpitanului de la FCSB a fost trimis în teren Octavian Popescu.

Mirel Rădoi a transmis că Darius Olaru avea nevoie să fie înlocuit: “Se sufocase și era nevoie de o schimbare”, a spus antrenorul de la FCSB.

Ilie Dumitrescu nu a înţeles explicaţia dată de Mirel Rădoi. Acesta a subliniat că ritmul FCSB-ului în meciul cu Metaloglobus nu a fost unul foarte solicitant pentru Darius Olaru.

“Asta cu sufocatul mie-mi dă cu virgulă. Am crezut că simte ceva, că are vreo problemă. N-a fost un ritm susținut din 16 în 16 cu Metaloglobus. A ridicat mâna, nu mi s-a părut un ritm de cupe europene, de play-off.