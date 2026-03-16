“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 9:49

Istvan Kovacs, în derby-ul Rapid - Dinamo 3-2/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a găsit un nou vinovat, după scandalul din derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, scor 2-3, în prima etapă de play-off. Preşedintele “câinilor” l-a criticat pe arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa.

Istvan Kovacs a validat golul lui Claudiu Petrila din minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo. Arbitrul nu a dictat însă fault la faza de dinainte de gol, după ce Andrei Borza l-a împins în careu pe Alexandru Musi.

Andrei Nicolescu a mutat atenţia asupra lui Cătălin Popa şi nu şi-a putut explica de ce arbitrul nu l-a chemat pe Istvan Kovacs la marginea tereului, să revadă duelul dintre Andrei Borza şi Alexandru Musi.

Preşedintele “câinilor” nu şi-a putut explica decizia luată de arbitrul din camera VAR şi a transmis că faultul s-ar fi sancţionat chiar şi în Liga a 4-a.

“Dacă pentru domnul Istvan Kovacs am o explicaţie sau pot să mă gândesc că, în viteza jocului, a perceput ceva… pentru VAR nu am nicio explicaţie. Deşi domnul Istvan, la experienţa pe care o are, n-ar fi trebuit să aibă niciun dubiu la faza asta.

Pentru domnul din camera VAR nu găsesc nicio circumstanţă pentru a cataloga acest eveniment ca o greşeală. Iar dacă acest eveniment nu este o greşeală, pentru că la calitatea arbitrilor nu poate fi o greşeală, ne ducem cu gândul la alte chestii.

Am mai discutat despre faptul că respectul arătat de domnii arbitri clubului Dinamo lasă de dorit. Ce mi se pare mai grav este că această greşeală este atât de evidentă încât şi arbitrii de la Liga a 4-a ar fi văzut. Mi-e aproape imposibil să cred că e o eroare umană.

Nu ştiu ce e în spatele deciziei lui Cătălin Popa şi nu-mi permit să vorbesc. Dacă voi câştiga rolul în Comitetul Executiv, voi putea cerceta ce se întâmplă cu aceste decizii”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Dinamo a picat pe ultimul loc de play-off, rămânând cu 26 de puncte, după înfrângerea cu Rapid. Pentru “câini” urmează duelul cu Universitatea Craiova de joi, din etapa a doua de play-off.

