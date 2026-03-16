“De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid

Andrei Nicolescu a găsit un nou vinovat, după scandalul din derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, scor 2-3, în prima etapă de play-off. Preşedintele “câinilor” l-a criticat pe arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa.

Istvan Kovacs a validat golul lui Claudiu Petrila din minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo. Arbitrul nu a dictat însă fault la faza de dinainte de gol, după ce Andrei Borza l-a împins în careu pe Alexandru Musi.

Andrei Nicolescu l-a criticat pe Cătălin Popa, după scandalul din Rapid – Dinamo 3-2

Andrei Nicolescu a mutat atenţia asupra lui Cătălin Popa şi nu şi-a putut explica de ce arbitrul nu l-a chemat pe Istvan Kovacs la marginea tereului, să revadă duelul dintre Andrei Borza şi Alexandru Musi.

Preşedintele “câinilor” nu şi-a putut explica decizia luată de arbitrul din camera VAR şi a transmis că faultul s-ar fi sancţionat chiar şi în Liga a 4-a.

“Dacă pentru domnul Istvan Kovacs am o explicaţie sau pot să mă gândesc că, în viteza jocului, a perceput ceva… pentru VAR nu am nicio explicaţie. Deşi domnul Istvan, la experienţa pe care o are, n-ar fi trebuit să aibă niciun dubiu la faza asta.