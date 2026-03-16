Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”

Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat cu patronul clujenilor, care este foarte mulţumit de antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a reuşit să o califice în play-off pe CFR Cluj după ce a înregistrat 11 victorii consecutive. Clujenii vor disputa primul meci din play-off cu rivalii din oraş, U Cluj, azi, de la ora 20:30.

Daniel Pancu a dat de înţeles că s-ar putea despărţi de CFR Cluj, în ciuda rezultatelor obţinute. Contractul antrenorului cu trupa din Gruia se va prelungi automat în vară, dacă echipa va prinde cupele europene.

Clauza de reziliere a contractului este de doar 50.000 de euro, astfel că Neluţu Varga vrea să-i ofere o nouă înţelegere lui Daniel Pancu, după spusele lui Giovanni Becali.

“Dacă CFR-ul câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos campionat din istoria fotbalului românesc. Am vorbit cu Neluțu acum șapte zile. A zis: `Tati, sunt în avion privat. Plec în Dubai și de acolo sunt la meci`.