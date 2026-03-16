Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 10:44

Comentarii
Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat cu patronul clujenilor, care este foarte mulţumit de antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a reuşit să o califice în play-off pe CFR Cluj după ce a înregistrat 11 victorii consecutive. Clujenii vor disputa primul meci din play-off cu rivalii din oraş, U Cluj, azi, de la ora 20:30.

Daniel Pancu a dat de înţeles că s-ar putea despărţi de CFR Cluj, în ciuda rezultatelor obţinute. Contractul antrenorului cu trupa din Gruia se va prelungi automat în vară, dacă echipa va prinde cupele europene.

Clauza de reziliere a contractului este de doar 50.000 de euro, astfel că Neluţu Varga vrea să-i ofere o nouă înţelegere lui Daniel Pancu, după spusele lui Giovanni Becali.

“Dacă CFR-ul câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos campionat din istoria fotbalului românesc. Am vorbit cu Neluțu acum șapte zile. A zis: `Tati, sunt în avion privat. Plec în Dubai și de acolo sunt la meci`.

Reclamă
Reclamă

Și mi-a mai zis: `Tati, e totul în regulă. Vin burdușit!`. Sunt cuvintele lui, nu eu. I-am spus și domnului președintele Mureșan că vine Neluțu burdușit să pună totul la ordine, să îi facă lui Pancu un contract de nu a existat în România. N-a ajuns la meci. L-o fi blocat la Dubai, că altfel ajungea.

Acum venea cu 17. Acum când venea, venea doar cu 17 milioane. De aia l-am întrebat pe domnul Mureșan, și el mi-a zis: `Vai, vai, ce bucurie mi-ai dat!`. Probabil a rămas la Dubai.

Așteaptă să ia titlul Pancu. Doamne ajută. Să ajungă cu cele 17 măcar! Ar fi oxigen de viitoare campioană”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
10:32

10:06

9:49

9:33

9:12

9:10

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
