Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”

Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat cu patronul clujenilor, care este foarte mulţumit de antrenor.
Daniel Pancu a reuşit să o califice în play-off pe CFR Cluj după ce a înregistrat 11 victorii consecutive. Clujenii vor disputa primul meci din play-off cu rivalii din oraş, U Cluj, azi, de la ora 20:30.
Daniel Pancu a dat de înţeles că s-ar putea despărţi de CFR Cluj, în ciuda rezultatelor obţinute. Contractul antrenorului cu trupa din Gruia se va prelungi automat în vară, dacă echipa va prinde cupele europene.
Clauza de reziliere a contractului este de doar 50.000 de euro, astfel că Neluţu Varga vrea să-i ofere o nouă înţelegere lui Daniel Pancu, după spusele lui Giovanni Becali.
“Dacă CFR-ul câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos campionat din istoria fotbalului românesc. Am vorbit cu Neluțu acum șapte zile. A zis: `Tati, sunt în avion privat. Plec în Dubai și de acolo sunt la meci`.
Și mi-a mai zis: `Tati, e totul în regulă. Vin burdușit!`. Sunt cuvintele lui, nu eu. I-am spus și domnului președintele Mureșan că vine Neluțu burdușit să pună totul la ordine, să îi facă lui Pancu un contract de nu a existat în România. N-a ajuns la meci. L-o fi blocat la Dubai, că altfel ajungea.
Acum venea cu 17. Acum când venea, venea doar cu 17 milioane. De aia l-am întrebat pe domnul Mureșan, și el mi-a zis: `Vai, vai, ce bucurie mi-ai dat!`. Probabil a rămas la Dubai.
Așteaptă să ia titlul Pancu. Doamne ajută. Să ajungă cu cele 17 măcar! Ar fi oxigen de viitoare campioană”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
- “Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
- “De Liga a 4-a”. Dinamoviştii au găsit un nou vinovat, după gafa uriaşă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul cu Rapid
- Mirel Rădoi a anunţat diagnosticul primit de titularul FCSB-ului, care a ieşit plin de sânge de pe teren cu Metaloglobus
- Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
- Gigi Becali i-a spus clar lui Mirel Rădoi ce trebuie să facă pentru a avea linişte la FCSB