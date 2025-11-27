Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru "perla" Băniei - Antena Sport

Închide meniul
Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 12:33

Jucătorii Universităţii Craiova sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

Universitatea Craiova va evolua în această seară împotriva lui Mainz, de la ora 19:45, live text pe as.ro, iar duelul cu nemţii poate fi unul extrem de important pentru Ştefan Baiaram.

“Perla” de 22 de ani a Băniei a revenit în centru atenţiei mai multor echipe, iar un club din Spania va avea reprezentanţi la partida de joi seară, susţine gsp.ro.

Ştefan Baiaram poate pleca pe 5 milioane de euro în La Liga

Fotbalistul de 22 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost aproape de plecarea de la Universitatea Craiova şi în vara acestui an, dar Mihai Rotaru a preferat să îl ţină la club, pentru ca oltenii să aibă şanse mai mari la titlu şi la o prezenţă în Conference League.

Rotaru nu vrea să audă de o ofertă mai mică de 5 milioane de euro pentru jucătorul cu 8 goluri şi două pase decisive în cele 24 de meciuri adunate în toate competiţiile acestui sezon.

Sursa citată anunţă că spaniolii nu au pus o ofertă pe masă pentru Ştefan Baiaram, dar şi că interesul este mare. Pe de altă parte, şansele mari sunt ca internaţionalul să plece la finalul sezonului, în perioada de mercato de vară.

Rotaru speră ca Baiaram să aibă o cotă mai mare atunci, după un sezon european reuşit al oltenilor, dar şi cu eventualul ajutor al prezenţei la echipa naţională.

