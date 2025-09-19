Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!” - Antena Sport

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Portarul campioanei nu a putut găsi o explicație pentru forma dezastruoasă a campioanei.
FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în campionat. Roș-albaștrii au doar șapte puncte, după zece meciuri jucate.
Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani
Ștefan Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele și a recunoscut că se teme că FCSB ar putea să rateze play-off-ul, fiind la șapte puncte distanță de ocupanta locului șase, Unirea Slobozia, care are un meci în minus disputat.
„Nu înțelege nimeni, vorbim la fiecare meci să legăm victorii. Nu e posibil să avem șapte puncte după zece etape. Mai avem nevoie să câștigăm peste jumătate de meciuri ca să fim în play-off. Dăm gol, primim după câteva minute.
Multe meciuri în care am condus și am primit goluri. E ciudat, nu știu. E foarte greu, de titlu nu ai cum să vorbești când avem șapte puncte și am primit atâtea goluri. Nu ai cum să te gândești la asta, ținând cont de sezonul trecut.
Asta e realitatea, e prezentul în care suntem, trebuie să facem ceva, nu știm ce. Nu știu dacă au fost evoluții mai bune în cupele europene, vom vedea ce va fi joi. Discutăm între noi, dar ce poți să faci…facem la antrenamente, ne antrenăm, o stare de spirit bună nu are cum să fie. Nu știu ce putem face, chiar nu știu! Sper să vină acel declic și să fie totul bine”, a declarat Ștefan Târnovanu, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 3-1.
FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Dumiter, din minutul 40, şi Kovtalyuk, din minutele 68, respectiv 90+2.
