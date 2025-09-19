Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!”

Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!”

Publicat: 19 septembrie 2025, 23:08

Comentarii
Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: Nu știu ce putem face!”

Ştefan Târnovanu, în timpul unui meci / Hepta

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Portarul campioanei nu a putut găsi o explicație pentru forma dezastruoasă a campioanei.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în campionat. Roș-albaștrii au doar șapte puncte, după zece meciuri jucate. 

Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani 

Ștefan Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele și a recunoscut că se teme că FCSB ar putea să rateze play-off-ul, fiind la șapte puncte distanță de ocupanta locului șase, Unirea Slobozia, care are un meci în minus disputat.  

Nu înțelege nimeni, vorbim la fiecare meci să legăm victorii. Nu e posibil să avem șapte puncte după zece etape. Mai avem nevoie să câștigăm peste jumătate de meciuri ca să fim în play-off. Dăm gol, primim după câteva minute.  

Multe meciuri în care am condus și am primit goluri. E ciudat, nu știu. E foarte greu, de titlu nu ai cum să vorbești când avem șapte puncte și am primit atâtea goluri. Nu ai cum să te gândești la asta, ținând cont de sezonul trecut.  

Reclamă
Reclamă

Asta e realitatea, e prezentul în care suntem, trebuie să facem ceva, nu știm ce. Nu știu dacă au fost evoluții mai bune în cupele europene, vom vedea ce va fi joi. Discutăm între noi, dar ce poți să faci…facem la antrenamente, ne antrenăm, o stare de spirit bună nu are cum să fie. Nu știu ce putem face, chiar nu știu! Sper să vină acel declic și să fie totul bine”, a declarat Ștefan Târnovanu, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 3-1. 

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Dumiter, din minutul 40, şi Kovtalyuk, din minutele 68, respectiv 90+2. 

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
23:08
Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare”
22:56
„Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1
22:51
Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: “Un fenomen mai complex”
22:38
Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
22:18
Lovitură pentru viitorii antrenori din România. Cât au ajuns să coste cursurile pentru licența PRO
22:16
Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”