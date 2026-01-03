Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 16:09

Steven Nsimba / SPORT PICTURES

Steven Nsimba este unul dintre fotbaliștii transferați de Universitatea Craiova din perioada Mirel Rădoi, iar atacantul care până acum evoluase doar în ligile inferioare din Franța a impresionat în Liga 1.

Vârful a avut mai multe probleme de indisciplină, care i-ar fi determinat pe cei din conducere să îl pună pe liber. Fotbalistul a reacționat imediat și negociază deja cu o formație unde ar putea fi coleg cu un alt fost jucător al oltenilor.

Steven Nsimba, coleg cu Alex Mitriță?

Episodul de la Atena, când Nsbimba ar fi refuzat să intre pe teren, i-a determinat pe cei din conducerea Craiovei să îl vândă pe atacantul în vârstă de 29 de ani.

Presa din China anunță că acesta este în tratative avansate cu Zhejiang FC, formație unde este legitimat în prezent și Alexandru Mitriță. Și cluburile din Arabia Saudită monitorizează atent situația lui Nsimba.

Cu 9 goluri și 3 pase decisive în acest sezon pentru Universitatea Craiova, vârful francez mai are contract cu gruparea din Bănie până în vara anului 2027.

  • 800.000 de euro este cota lui Steven Nsimba
