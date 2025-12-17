Legendele lui Dinamo nu-l mai vor pe Dennis Politic. Reacții categorice: „Ciorbă reîncălzită / A făcut o greșeală” - Antena Sport

Închide meniul
Legendele lui Dinamo nu-l mai vor pe Dennis Politic. Reacții categorice: „Ciorbă reîncălzită / A făcut o greșeală”

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 17:18

Dennis Politic, la începutul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Legendele lui Dinamo nu-l mai vor la echipă pe Dennis Politic. Mijlocașul a intrat într-un „con de umbră” la FCSB, dat fiind faptul că a evoluat foarte puțin la echipa roș-albastră. 

Ionel Augustin (70 de ani) și Claudiu Vaișcovici (63 de ani) au fost întrebați dacă Dennis Politic ar putea să mai joace la Dinamo. Cei doi foști jucători ai „câinilor” au oferit răspunsuri categorice, mărturisind că mijlocașul a greșit atunci când a decis să plece la FCSB, la începutul sezonului. 

Ionel Augustin a declarat că Dennis Politic a fost „sedus” de condițiile financiare de la FCSB, motiv pentru care a ales să o lase pe Dinamo pentru marea rivală. Fosta glorie din Ștefan cel Mare a transmis că mijlocașul și-a ales momentul greșit în care să plece de la echipă, dat fiind faptul că în sezonul trecut, Politic a fost căpitanul lui Dinamo. 

„Când a plecat, a închis o ușă! Calități foarte bune, dar a greșit că a ales să părăsească Dinamo pentru o rivală. Probabil, a fost sedus de condițiile financiare și, mai ales, de faptul că juca în cupele europene. 

Cred că de-abia acum a realizat cu adevărat că la Dinamo și la Steaua (n.red FCSB) ai nevoie de multă personalitate și trebuie să reziști la stres și la presiune maximă. Or, el a fost depășit la acest capitol. 

La Dinamo era un lider. A ales momentul greșit să plece. Mă depășește ceea ce mă întrebi, dacă ar mai putea fi bun la Dinamo, dacă ar mai putea juca. Eu îți spun doar părerea mea personală, e greu să-l mai ia înapoi! A făcut o greșeală că a plecat și asta e”, a declarat Ionel Augustin, conform gsp.ro. 

De cealaltă parte, și Claudiu Vaișcovici, care a scris istorie alături de Dinamo la finalul anilor ’80, a transmis că Dennis Politic nu ar trebui să se mai întoarcă la formația lui Zeljko Kopic, fiind convins că fanii nu l-ar accepta. 

Nu știu dacă l-ar mai accepta Kopic. Galeria sigur nu! A plecat la dușmanul de moarte, acum să-l iei înapoi într-un picior?! Hai să fim serioși! 

La Dinamo a jucat doar primul an, apoi a fost mai mult accidentat. Echipa a jucat foarte bine fără el sezonul trecut, iar juca, iar stătea. Nu cred că l-ar mai accepta cineva la Dinamo! Și mai știi vorba aia cu ciorba reîncălzită?! 

Aaa, a mers cu Claudiu Niculescu, cu Dănciulescu, dar sunt diferențe ca de la cer la pământ. Politic, cum a primit un ban, a plecat! A plecat la mai bine, așa a zis. Ce-ar face acum, se întoarce la mai rău?!”, a spus și Claudiu Vaișcovici. 

