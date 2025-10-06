"Suntem legaţi". Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: "E incredibil, nu mai înţeleg!" - Antena Sport

Sorin Cârţu a avut un discurs furibund după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Preşedintele de onoare al oltenilor s-a plâns de arbitrajul partidei şi l-a taxat pe Sorin Costreie, cel aflat în camera VAR la duelul de pe Arena Naţională.
Costreie a intervenit în cele mai controversate momente ale meciului. Istvan Kovacs a acordat penalty în minutul 5 pentru FCSB după un duel în careu între Bîrligea şi Romachuk, însă decizia a fost întoarsă din camera VAR. Tot Costreie a intervenit şi în minutul 39, atunci când Screciu l-a faultat în careu pe Alexandru Stoian. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Florin Tănase.
Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB
Sorin Cârţu nu înţelege deciziile luate de Sorin Costreie şi l-a taxat şi pe Istvan Kovacs, pentru faptul că voia să acorde penalty încă din startul meciului. Oficialul Universităţii Craiova nu şi-a putut explica nici eşecul suferit de elevii lui Mirel Rădoi, oltenii ajungând la cinci meciuri consecutive fără succes în faţa roş-albaştrilor, în campionat.
“Când joacă FCSB-ul, e întotdeauna şef, e din Voluntari şi Costreie. Nu fac nicio legătură. La noi întotdeauna sunt amplificate. La Botoşani a trecut cu vederea VAR-ul. Noi dacă ridicăm mingea la fileu, cum să nu te execute. E incredibil, nu mai înţeleg. Simt imediat arbitrul dacă are ceva afecţiune pentru X sau pentru Y. Istvan e cel mai bun, dar atâta timp cât nu greşeşti, meciuri tari. Cum vii tu, în minutul 5, cu penalty. Ce imagine transmiţi pentru una dintre echipe. De atunci şi-au dat seama că avem întâmpinare.
Să iei 3 puncte cu un penalty primit la marginea careului, în lateral. Au alergat după o minge, li s-au împleticit picioarele. De ce n-a fost fault şi când l-a împins pe David Matei? Sunt reacţii diferite.
Suntem şi legaţi când jucăm cu ei. Aşa ceva nu se poate, avem al nu ştiu câtelea meci. I-am dominat la Craiova, cu poarta goală am dat în bară. Am pierdut meciurile cu ei în care am dominat, am fost în control. Ne facem sânge rău. Aseară a fost şi o notă de plată pe care am plătit-o noi, avem vreo 5-6 puncte pierdute”, a declarat Sorin Creţu, conform fanatik.ro, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
